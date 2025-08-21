Санкції США щодо МКС — реакція Суду

МКС. Фото: Human Rights Watch

Сполучені Штати оголосили про санкції проти чотирьох посадовців Міжнародного кримінального суду, що передбачають блокування активів у США та заборону операцій із ними для резидентів США. У Держдепі пояснили, що рішення ухвалили на тлі дій Суду, які Вашингтон вважає неприйнятними без згоди держави громадянства.

Про це повідомляє Держдеп США.

Реклама

Читайте також:

Санкції США та відповіді сторін

Під обмеження потрапили судді Кімберлі Прост (Канада), Ніколя Гійю (Франція), Нажат Шамім Хан (Фіджі) і Маме Мандіайє Ніанг (Сенегал). За повідомленнями, підставами стали, зокрема, дозвіл на провадження щодо дій американського персоналу в Афганістані та роль у видачі ордерів на арешт Біньяміна Нетаньягу і Йоава Галланта.

"Це рішучий крок проти брехливої кампанії з дискредитації Держави Ізраїль та Збройних сил Ізраїлю, а також на захист правди та справедливості", — йдеться у повідомленні пресслужби Біньяміна Нетаньягу на платформі Х.

Санкції доповнюють уже чинні обмеження щодо посадовців МКС і не впливають на незалежність національних розслідувань США. У Гаазі різко розкритикували рішення Вашингтона та оприлюднили офіційну позицію Суду. МКС також оприлюднив перелік посадовців, яких торкнулися нові санкції, нагадавши про мандат Суду від держав-учасниць.

"Як раніше заявляли Президент та судді МКС, а також Президентство Асамблеї держав-учасниць Римського статуту, Суд твердо підтримує свій персонал та жертв неймовірних злочинів. МКС продовжить виконувати свій мандат, незламно, у суворій відповідності до своєї правової бази, ухваленої державами-учасницями, і без урахування будь-яких обмежень, тиску чи погроз", — зазначено в повідомленні МКС.

Обмеження передбачають замороження та блокування активів на території США, а також заборону на фінансові й інші операції з підсанкційними особами американським резидентам. Подальші кроки Вашингтона залежатимуть від дій МКС і розвитку ситуації навколо його рішень.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп підписав указ щодо санкцій проти МКС. Санкції передбачають фінансові та візові обмеження.

Раніше ми також інформували, що глава МЗС Угорщини Петер Сіярто оголосив, що країна виходить зі складу МКС. Таке рішення було ухвалене після голосування в угорському парламенті.