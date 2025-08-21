Видео
США ввели санкции против МКС — кого и за что внесли в список

США ввели санкции против МКС — кого и за что внесли в список

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 16:54
Санкции США в отношении МУС - реакция Суда
МКС. Фото: Human Rights Watch

Соединенные Штаты объявили о санкциях против четырех должностных лиц Международного уголовного суда, предусматривающих блокирование активов в США и запрет операций с ними для резидентов США. В Госдепе объяснили, что решение приняли на фоне действий Суда, которые Вашингтон считает неприемлемыми без согласия государства гражданства.

Об этом сообщает Госдеп США.



Санкции США и ответы сторон

Под ограничения попали судьи Кимберли Прост (Канада), Николя Гийю (Франция), Нажат Шамим Хан (Фиджи) и Маме Мандиайе Нианг (Сенегал). По сообщениям, основаниями стали, в частности, разрешение на производство в отношении действий американского персонала в Афганистане и роль в выдаче ордеров на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта.

"Это решительный шаг против лживой кампании по дискредитации Государства Израиль и Вооруженных сил Израиля, а также в защиту правды и справедливости", — говорится в сообщении пресс-службы Биньямина Нетаньяху на платформе Х.

Санкции дополняют уже действующие ограничения в отношении должностных лиц МУС и не влияют на независимость национальных расследований США. В Гааге резко раскритиковали решение Вашингтона и обнародовали официальную позицию Суда. МУС также обнародовал перечень должностных лиц, которых коснулись новые санкции, напомнив о мандате Суда от государств-участников.

"Как ранее заявляли президент и судьи МУС, а также Президентство Ассамблеи государств-участников Римского статута, Суд твердо поддерживает свой персонал и жертв невероятных преступлений. МУС продолжит выполнять свой мандат, несокрушимо, в строгом соответствии со своей правовой базой, принятой государствами-участниками, и без учета каких-либо ограничений, давления или угроз", — говорится в сообщении МУС.

Ограничения предусматривают замораживание и блокирование активов на территории США, а также запрет на финансовые и другие операции с подсанкционными лицами американским резидентам. Дальнейшие шаги Вашингтона будут зависеть от действий МУС и развития ситуации вокруг его решений.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против МУС. Санкции предусматривают финансовые и визовые ограничения.

Ранее мы также информировали, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил, что страна выходит из состава МУС. Такое решение было принято после голосования в венгерском парламенте.

США санкции суд Биньямин Нетаньяху Гаага МКС
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
