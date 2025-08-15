Україна та МКС домовились про спільне розслідування воєнних злочинів Росії

Будівля МКС. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Кабінет Міністрів України схвалив розпорядження про підписання угоди між урядом та Офісом Прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС), яка передбачає відрядження українських прокурорів для роботи в офісі МКС в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Відповідно до документа, вітчизняні прокурори братимуть безпосередню участь у збиранні доказів та процесуальному супроводі розслідувань міжнародних злочинів, скоєних під час збройної агресії проти України.

"Вони працюватимуть разом із прокурорами МКС, забезпечуючи ефективний обмін інформацією, координацію дій та застосування найкращих практик міжнародного кримінального правосуддя", — йдеться у повідомленні.

В угоді зазначені умови для відряджень, гарантії незалежності та правовий статус для прокурорів з України. Її реалізація не потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету.

Як зазначено у статті 44 Римського статуту МКС, така угода забезпечить постійну присутність українських прокурорів в офісі міжнародної юстиції на території держави.

Таким чином Україна зможе поповнити доказову базу у справах про воєнні злочини та злочини проти людяності, які скоїла Росія.

"Офіс Генерального прокурора наголошує: участь українських прокурорів у роботі Офісу МКС в Україні — це дієвий інструмент у боротьбі за справедливість та притягнення до відповідальності винних у злочинах, скоєних країною-агресором", — зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, 1 січня 2025 року Україна офіційно долучилася до Римського статуту МКС, що дозволило країні впливати на роботу структури.

Втім, у квітні 2025 року адміністрація Дональда Трампа зупинила роботу низки проєктів, що займалися розслідуванням воєнних злочинів з боку Росії проти України.