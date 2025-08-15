Украина и МУС договорились о совместном расследовании военных преступлений России

Здание МУС. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Кабинет Министров Украины одобрил распоряжение о подписании соглашения между правительством и Офисом Прокурора Международного уголовного суда (МУС), которое предусматривает командировку украинских прокуроров для работы в офисе МУС в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Реклама

Читайте также:

Украинские прокуроры будут заниматься расследованием российских военных преступлений вместе с МУС

Согласно документу, отечественные прокуроры будут принимать непосредственное участие в сборе доказательств и процессуальном сопровождении расследований международных преступлений, совершенных во время вооруженной агрессии против Украины.

"Они будут работать вместе с прокурорами МУС, обеспечивая эффективный обмен информацией, координацию действий и применение лучших практик международного уголовного правосудия", — говорится в сообщении.

В соглашении указаны условия для командировок, гарантии независимости и правовой статус для прокуроров из Украины. Его реализация не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Как указано в статье 44 Римского статута МУС, такое соглашение обеспечит постоянное присутствие украинских прокуроров в офисе международной юстиции на территории государства.

Таким образом Украина сможет пополнить доказательную базу по делам о военных преступлениях и преступлениях против человечности, которые совершила Россия.

"Офис Генерального прокурора отмечает: участие украинских прокуроров в работе Офиса МУС в Украине — это действенный инструмент в борьбе за справедливость и привлечение к ответственности виновных в преступлениях, совершенных страной-агрессором", — отметили в пресс-службе.

Напомним, 1 января 2025 года Украина официально присоединилась к Римскому статуту МУС, что позволило стране влиять на работу структуры.

Впрочем, в апреле 2025 года администрация Дональда Трампа остановила работу ряда проектов, которые занимались расследованием военных преступлений со стороны России против Украины.