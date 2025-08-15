Видео
Главная Новости дня Украинские прокуроры присоединятся к работе в офисе МУС

Украинские прокуроры присоединятся к работе в офисе МУС

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 12:41
Украина и МУС договорились о совместном расследовании военных преступлений России
Здание МУС. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Кабинет Министров Украины одобрил распоряжение о подписании соглашения между правительством и Офисом Прокурора Международного уголовного суда (МУС), которое предусматривает командировку украинских прокуроров для работы в офисе МУС в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Читайте также:

Украинские прокуроры будут заниматься расследованием российских военных преступлений вместе с МУС

Согласно документу, отечественные прокуроры будут принимать непосредственное участие в сборе доказательств и процессуальном сопровождении расследований международных преступлений, совершенных во время вооруженной агрессии против Украины.

"Они будут работать вместе с прокурорами МУС, обеспечивая эффективный обмен информацией, координацию действий и применение лучших практик международного уголовного правосудия", — говорится в сообщении.

В соглашении указаны условия для командировок, гарантии независимости и правовой статус для прокуроров из Украины. Его реализация не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Как указано в статье 44 Римского статута МУС, такое соглашение обеспечит постоянное присутствие украинских прокуроров в офисе международной юстиции на территории государства.

Таким образом Украина сможет пополнить доказательную базу по делам о военных преступлениях и преступлениях против человечности, которые совершила Россия.

"Офис Генерального прокурора отмечает: участие украинских прокуроров в работе Офиса МУС в Украине — это действенный инструмент в борьбе за справедливость и привлечение к ответственности виновных в преступлениях, совершенных страной-агрессором", — отметили в пресс-службе.

Напомним, 1 января 2025 года Украина официально присоединилась к Римскому статуту МУС, что позволило стране влиять на работу структуры.

Впрочем, в апреле 2025 года администрация Дональда Трампа остановила работу ряда проектов, которые занимались расследованием военных преступлений со стороны России против Украины.

Кабинет министров Украина Офис генерального прокурора военные преступления МКС
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
