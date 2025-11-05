США випробували балістичну ракету Minuteman III — відео

Випробування ракети Minuteman III. Фото: Vandenberg Space Force Base

У США провели випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Ракета без бойової частини була запущена з бази Ванденберг у Каліфорнії та подолала понад 6,7 тисячі кілометрів.

Про це повідомили у пресслужбі авіабази у середу, 5 листопада.

The U.S. Air Force’s Global Strike Command says it conducted another unarmed Minuteman III ICBM test launch from California as part of routine reliability checks. The missile landed near the Marshall Islands. (Video below from May test.)pic.twitter.com/ymmtp2xYXb — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) November 5, 2025

США випробували Minuteman III

Метою випробування була перевірка точності, бойової готовності та надійності системи, яка є важливою складовою ядерної тріади США.

Ракета без бойової частини пролетіла приблизно 4200 миль (близько 6750 км) і досягла випробувального полігону Рональда Рейгана на атолі Кваджалейн у Тихому океані, що входить до складу Республіки Маршаллових Островів.

Під час польоту фахівці Командування космічної та протиракетної оборони Армії США використовували радари, оптичні сенсори та телеметричні системи для збору даних і подальшого аналізу характеристик польоту.

Minuteman III перебуває на озброєнні США з початку 1970-х років і залишається ключовим елементом американського стратегічного стримування. Ракета здатна доставляти ядерний заряд на дистанцію понад 12 тисяч кілометрів з високою точністю. Попри довгий термін служби, система проходить регулярні модернізації, зокрема оновлення систем наведення, керування та безпеки.

