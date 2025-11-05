Відео
Україна
США випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III

США випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 17:59
Оновлено: 19:03
США випробували балістичну ракету Minuteman III — відео
Випробування ракети Minuteman III. Фото: Vandenberg Space Force Base

У США провели випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Ракета без бойової частини була запущена з бази Ванденберг у Каліфорнії та подолала понад 6,7 тисячі кілометрів.

Про це повідомили у пресслужбі авіабази у середу, 5 листопада.

США випробували Minuteman III

Метою випробування була перевірка точності, бойової готовності та надійності системи, яка є важливою складовою ядерної тріади США.

Ракета без бойової частини пролетіла приблизно 4200 миль (близько 6750 км) і досягла випробувального полігону Рональда Рейгана на атолі Кваджалейн у Тихому океані, що входить до складу Республіки Маршаллових Островів.

Під час польоту фахівці Командування космічної та протиракетної оборони Армії США використовували радари, оптичні сенсори та телеметричні системи для збору даних і подальшого аналізу характеристик польоту.

Minuteman III перебуває на озброєнні США з початку 1970-х років і залишається ключовим елементом американського стратегічного стримування. Ракета здатна доставляти ядерний заряд на дистанцію понад 12 тисяч кілометрів з високою точністю. Попри довгий термін служби, система проходить регулярні модернізації, зокрема оновлення систем наведення, керування та безпеки.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп зробив гучну заяву про ядерну зброю в США

Також російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія готується до масштабних ядерних випробувань.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський озвучив позицію США щодо ударів по території Росії.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
