США испытали баллистическую ракету Minuteman III — видео

Испытания ракеты Minuteman III. Фото: Vandenberg Space Force Base

В США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Ракета без боевой части была запущена с базы Ванденберг в Калифорнии и преодолела более 6,7 тысячи километров.

Об этом сообщили в пресс-службе авиабазы в среду, 5 ноября.

Реклама

Читайте также:

Глобальное ударное командование ВВС США говорит, что провело еще один невооруженный испытательный пуск МБР Minuteman III из Калифорнии в рамках рутинных проверок надежности. Ракета приземлилась недалеко от Маршалловых островов (видео ниже с майских испытаний.)pic.twitter.com/ymmtp2xYXb - Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) 5 ноября 2025 г.

США испытали Minuteman III

Целью испытания была проверка точности, боевой готовности и надежности системы, которая является важной составляющей ядерной триады США.

Ракета без боевой части пролетела примерно 4200 миль (около 6750 км) и достигла испытательного полигона Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн в Тихом океане, входящем в состав Республики Маршалловых Островов.

Во время полета специалисты Командования космической и противоракетной обороны Армии США использовали радары, оптические сенсоры и телеметрические системы для сбора данных и последующего анализа характеристик полета.

Minuteman III находится на вооружении США с начала 1970-х годов и остается ключевым элементом американского стратегического сдерживания. Ракета способна доставлять ядерный заряд на дистанцию более 12 тысяч километров с высокой точностью. Несмотря на долгий срок службы, система проходит регулярные модернизации, в частности обновление систем наведения, управления и безопасности.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп сделал громкое заявление о ядерном оружии в США.

Также российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готовится к масштабным ядерным испытаниям.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский озвучил позицию США относительно ударов по территории России.