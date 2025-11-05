Путин приказал подготовить "масштабные ядерные испытания"

Ядерное напряжение растет — Путин сделал провокационное заявление
Россия готовится к возможным полномасштабным ядерным испытаниям. Соответствующее поручение дал диктатор Владимир Путин во время совещания постоянных членов Совета безопасности РФ.
Об этом сообщают росСМИ.
Ядерные испытания РФ
Как стало известно, министр обороны Андрей Белоусов заявил, что страна имеет техническую готовность для проведения испытаний на архипелаге Новая Земля.
"Считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. Готовность сил центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить проведение в сжатые сроки", — отметил Белоусов, обращаясь к Путину.
После этого Путин дал указание Министерству иностранных дел, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам собрать дополнительную информацию и подготовить согласованные предложения относительно возможного начала работ по подготовке таких испытаний.
Он также заявил, что в случае, если США или другие государства — участники договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — возобновят свои программы, Россия "будет вынуждена адекватно ответить".
Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о намерении возобновить испытания ядерного оружия США. В частности, он уже поставил эту задачу перед Пентагоном.
Затем Дональд Трамп прокомментировал свое недавнее заявление о возможности возобновления ядерных испытаний. Он отметил, если другие страны их проводят, тогда и США будут делать это.
