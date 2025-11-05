Путин приказал подготовить "масштабные ядерные испытания"

Владимир Путин. Фото: Reuters

Россия готовится к возможным полномасштабным ядерным испытаниям. Соответствующее поручение дал диктатор Владимир Путин во время совещания постоянных членов Совета безопасности РФ.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама

Читайте также:

Ядерные испытания РФ

Как стало известно, министр обороны Андрей Белоусов заявил, что страна имеет техническую готовность для проведения испытаний на архипелаге Новая Земля.

"Считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. Готовность сил центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить проведение в сжатые сроки", — отметил Белоусов, обращаясь к Путину.

После этого Путин дал указание Министерству иностранных дел, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам собрать дополнительную информацию и подготовить согласованные предложения относительно возможного начала работ по подготовке таких испытаний.

Он также заявил, что в случае, если США или другие государства — участники договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — возобновят свои программы, Россия "будет вынуждена адекватно ответить".

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о намерении возобновить испытания ядерного оружия США. В частности, он уже поставил эту задачу перед Пентагоном.

Затем Дональд Трамп прокомментировал свое недавнее заявление о возможности возобновления ядерных испытаний. Он отметил, если другие страны их проводят, тогда и США будут делать это.