Головна Новини дня Ядерна напруга зростає — Путін зробив провокаційну заяву

Ядерна напруга зростає — Путін зробив провокаційну заяву

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 17:10
Оновлено: 17:10
Путін наказав підготувати "масштабні ядерні випробування"
Володимир Путін. Фото: Reuters

Росія готується до можливих повномасштабних ядерних випробувань. Відповідне доручення дав диктатор Володимир Путін під час наради постійних членів Ради безпеки РФ.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Ядерні випробування РФ

Як стало відомо, міністр оборони Андрій Бєлоусов заявив, що країна має технічну готовність для проведення випробувань на архіпелазі Нова Земля.

"Вважаю за доцільне підготовку до повномасштабних ядерних випробувань почати негайно. Готовність сил центрального полігону на архіпелазі Нова Земля дає змогу забезпечити проведення в стислі терміни", — зазначив Бєлоусов, звертаючись до Путіна.

Після цього Путін дав вказівку Міністерству закордонних справ, Міноборони, спецслужбам і цивільним відомствам зібрати додаткову інформацію та підготувати узгоджені пропозиції щодо можливого початку робіт із підготовки таких випробувань.

Він також заявив, що у випадку, якщо США або інші держави — учасниці договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань — відновлять свої програми, Росія "буде змушена адекватно відповісти".

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп оголосив про намір відновити випробування ядерної зброї США. Зокрема, він вже поставив цю задачу перед Пентагоном.

Потім Дональд Трамп прокоментував свою нещодавню заяву про можливість відновлення ядерних випробувань. Він зазначив, якщо інші країни їх проводять, тоді і США робитимуть це.

володимир путін росіяни ядерна зброя ядерна небезпека Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
