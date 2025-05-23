США вимагають нового плану витрат на оборону від НАТО

Неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО в Туреччині. Фото: REUTERS/Umit Bektas/Pool

Вашингтон наполягає, щоб країни, які входять в блок НАТО, представили чіткий план про збільшення оборонних бюджетів. Там наголосили, що настав час збільшити до 5% ВВП витрат на оборону з особливим акцентом на "жорсткі оборонні можливості".

Про це заявив посол США при Альянсі Метью Вітакер в інтерв’ю Bloomberg.

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За словами Вітакера, попередні домовленості з 2014 року в Уельсі, коли країни НАТО погодилися витрачати щонайменше 2% ВВП на оборону, вже недостатні. США очікують нових зобов’язань, які відповідатимуть сучасним викликам і політичному тиску з боку президента Дональда Трампа.

"Нам потрібні чіткі сходинки для досягнення цих цілей, і водночас ми повинні переконатися, що всі наші союзники розуміють, що ці кошти мають бути спрямовані насамперед на жорсткі оборонні сили і засоби", — сказав Вітакер.

Вітакер також повідомив, що Трамп, ймовірно, не візьме участі в саміті НАТО в Гаазі наступного місяця, якщо не буде досягнуто формального зобов’язання щодо збільшення витрат. На саміті очікується погодження нової мети: 3,5% ВВП на базові оборонні потреби та ще 1,5% — на пов’язані із ними напрями, до 2032 року.

Нагадаємо, у січні 2025 року Дональд Трамп заявив, що країнам членам НАТО пора збільшити витрати на Альянс до 5% ВВП.

Проте у березні 2025 року колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що всі країни НАТО готові витрачати 2% ВВП.

Тим часом Росія активно нарощує військову присутність біля кордонів двох країн НАТО.