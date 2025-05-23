США требуют нового плана расходов на оборону от НАТО

Неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО в Турции. Фото: REUTERS/Umit Bektas/Pool

Вашингтон настаивает, чтобы страны, которые входят в блок НАТО, представили четкий план об увеличении оборонных бюджетов. Там отметили, что пришло время увеличить до 5% ВВП расходов на оборону с особым акцентом на "жесткие оборонительные возможности".

Об этом заявил посол США при Альянсе Мэтью Уитакер в интервью Bloomberg.

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По словам Уитакера, предыдущие договоренности с 2014 года в Уэльсе, когда страны НАТО согласились тратить не менее 2% ВВП на оборону, уже недостаточны. США ожидают новых обязательств, которые будут отвечать современным вызовам и политическому давлению со стороны президента Дональда Трампа.

"Нам нужны четкие ступеньки для достижения этих целей, и в то же время мы должны убедиться, что все наши союзники понимают, что эти средства должны быть направлены прежде всего на жесткие оборонительные силы и средства", — сказал Уитакер.

Уитакер также сообщил, что Трамп, вероятно, не примет участия в саммите НАТО в Гааге в следующем месяце, если не будет достигнуто формальное обязательство по увеличению расходов. На саммите ожидается согласование новой цели: 3,5% ВВП на базовые оборонные нужды и еще 1,5% — на связанные с ними направления, до 2032 года.

Напомним, в январе 2025 года Дональд Трамп заявил, что странам членам НАТО пора увеличить расходы на Альянс до 5% ВВП.

Однако в марте 2025 года бывший канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что все страны НАТО готовы тратить 2% ВВП.

Тем временем Россия активно наращивает военное присутствие у границ двух стран НАТО.