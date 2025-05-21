США вимагають повернення дітей перед миром з Росією і представили резолюцію

США вимагають повернення викрадених Росією дітей — резолюція
У Сполучених Штатах двопартійна група сенаторів на чолі з Чаком Грасслі та Емі Клобучар внесла резолюцію, яка наголошує, що повернення незаконно вивезених українських дітей має бути обов’язковою умовою для укладення будь-якої мирної угоди з Росією. У документі йдеться про масове викрадення та насильницьке переміщення українських дітей до Росії, Білорусі або на окуповані території.
Про це стало відомо зі спільної заяви сенаторів.
Сенатори США вимагають в Росії повернути викрадених з України дітей
Автори резолюції наголошують: ці злочини мають на меті знищення української національної ідентичності, оскільки російська влада русифікує дітей і позбавляє їх зв’язку з батьківщиною. Серед загроз для депортованих дітей — торгівля людьми, сексуальне насильство, примусова праця, голод і смерть.
"Нелюдський та нічим не спровокований напад Путіна на Україну розпочав найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни. Він викрав тисячі дітей, щоб промити їм мізки та зрусифікувати їх у спробі знищити їхню культурну ідентичність та спадщину. Сполучені Штати повинні вимагати повернення цих дітей, перш ніж підписувати угоду про припинення війни в Україні", — йдеться у заяві Грасслі.
Своєю чергою Клобучар зазначила, що світ не може допустити використання дітей як інструменту політичного шантажу.
До резолюції приєдналися сенатори Джоні Ернст, Дік Дурбін, Роджер Вікер, Джон Феттерман і Рік Скотт. Документ отримав підтримку низки релігійних організацій, серед яких Комісія з питань християнського життя та Центр культурної взаємодії.
Перед внесенням резолюції 40 релігійних лідерів направили президенту Дональду Трампу та держсекретарю Марко Рубіо звернення з закликом домогтися повернення майже 20 тисяч викрадених дітей.
За останніми даними станом на квітень 2025 року вдалося повернути лише 1274 дитини з щонайменше 19 546 задокументованих випадків викрадення. У звіті Держдепартаменту США за 2024 рік Росію визнано однією з найгірших країн, де є факти торгівлі людьми, у тому числі через вербування дітей для участі у військових діях.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на резолюцію, назвавши її "важливим сигналом".
"Викрадення дітей — це не просто воєнний злочин. Це спроба стерти нашу ідентичність, зламати майбутнє нації. Ми цього не дозволимо", — написав Андрій Єрмак.
Нагадаємо, на початку травня в Європарламенті ухвалили резолюцію про викрадених дітей.
У березні в США припинили фінансувати підрозділ, який займався розслідуванням та поверненням дітей, який викрала Росія з України.
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