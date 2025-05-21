США требуют возвращения детей перед миром с Россией и представили резолюцию

Возвращение ребенка в семью из России. Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах двухпартийная группа сенаторов во главе с Чаком Грассли и Эми Клобучар внесла резолюцию, которая отмечает, что возвращение незаконно вывезенных украинских детей должно быть обязательным условием для заключения любого мирного соглашения с Россией. В документе говорится о массовом похищении и насильственном перемещении украинских детей в Россию, Беларусь или на оккупированные территории.

Об этом стало известно из совместного заявления сенаторов.

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Авторы резолюции отмечают: цель этих преступлений — уничтожение украинской национальной идентичности, поскольку российские власти русифицируют детей и лишают их связи с родиной. Среди угроз для депортированных детей — торговля людьми, сексуальное насилие, принудительный труд, голод и смерть.

"Бесчеловечное и ничем не спровоцированное нападение Путина на Украину начало самую большую войну в Европе со времен Второй мировой войны. Он похитил тысячи детей, чтобы промыть им мозги и русифицировать их в попытке уничтожить их культурную идентичность и наследие. Соединенные Штаты должны требовать возвращения этих детей, прежде чем подписывать соглашение о прекращении войны в Украине", — говорится в заявлении Грассли.

В свою очередь Клобучар отметила, что мир не может допустить использования детей как инструмента политического шантажа.

К резолюции присоединились сенаторы Джонни Эрнст, Дик Дурбин, Роджер Уикер, Джон Феттерман и Рик Скотт. Документ получил поддержку ряда религиозных организаций, среди которых Комиссия по вопросам христианской жизни и Центр культурного взаимодействия.

Перед внесением резолюции 40 религиозных лидеров направили президенту Дональду Трампу и госсекретарю Марко Рубио обращение с призывом добиться возвращения почти 20 тысяч похищенных детей.

По последним данным по состоянию на апрель 2025 года удалось вернуть только 1274 ребенка из не менее 19 546 задокументированных случаев похищения. В отчете Госдепартамента США за 2024 год Россия признана одной из худших стран, где есть факты торговли людьми, в том числе из-за вербовки детей для участия в военных действиях.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на резолюцию, назвав ее "важным сигналом".

Сообщение Андрея Ермака. Фото: скриншот

"Похищение детей — это не просто военное преступление. Это попытка стереть нашу идентичность, сломать будущее нации. Мы этого не позволим", — написал Андрей Ермак.

Напомним, в начале мая в Европарламенте приняли резолюцию о похищенных детях.

В марте в США прекратили финансировать подразделение, которое занималось расследованием и возвращением детей, которых похитила Россия из Украины.