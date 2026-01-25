Зимовий шторм Ферн накрив США та призвів до жертв

Ураган "Ферн" у США. Фото: Reuters/Nick Oxford

Зимовий шторм "Ферн" накрив США, спричинивши масштабну кризу одразу в кількох регіонах країни. Надзвичайний стан оголошено щонайменше у 18 штатах.

Екстремальні морози та снігопади вже призвели до людських жертв, повідомляє The Guardian.

Найважча ситуація склалася на північному сході країни, де погода виявилася смертельно небезпечною. У Нью-Йорку підтверджено загибель щонайменше трьох осіб: літнього чоловіка знайшли на тротуарі в Мангеттені, ще двох — у Брукліні. Влада закликає жителів не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Ураган Ферн у США. Фото: Reuters/Nick Oxford

Шторм паралізував транспорт та енергосистему

Наслідки стихії відчуваються і на федеральному рівні. Через небезпечні умови по всій країні скасували понад 10 тисяч авіарейсів, а авіакомпанії рекомендують пасажирам переносити поїздки. Одночасно фіксуються перебої з електропостачанням. Без світла залишилися майже 135 тисяч домогосподарств.

Найсильніше від удару "Ферна" постраждали південні та східні штати, включно з Техасом, Луїзіаною, Міссісіпі, Алабамою, Джорджією, а також обома Каролінами. Екстрені служби працюють у посиленому режимі, попереджаючи, що шторм ще може погіршити ситуацію найближчими днями.

