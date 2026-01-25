Зимний шторм Ферн накрыл США и привел к жертвам

Ураган "Ферн" в США. Фото: Reuters/Nick Oxford

Зимний шторм "Ферн" накрыл США, вызвав масштабный кризис сразу в нескольких регионах страны. Чрезвычайное положение объявлено как минимум в 18 штатах.

Экстремальные морозы и снегопады уже привели к человеческим жертвам, сообщает The Guardian.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась на северо-востоке страны, где погода оказалась смертельно опасной. В Нью-Йорк подтверждена гибель по меньшей мере трех человек: пожилого мужчины нашли на тротуаре в Манхэттене, еще двоих — в Бруклине. Власти призывают жителей не выходить на улицу без крайней необходимости.

Ураган Ферн в США. Фото: Reuters/Nick Oxford

Шторм парализовал транспорт и энергосистему

Последствия стихии ощущаются и на федеральном уровне. Из-за опасных условий по всей стране отменили более 10 тысяч авиарейсов, а авиакомпании рекомендуют пассажирам переносить поездки. Одновременно фиксируются перебои с электроснабжением. Без света остались почти 135 тысяч домохозяйств.

Сильнее всего от удара "Ферна" пострадали южные и восточные штаты, включая Техас, Луизиану, Миссисипи, Алабаму, Джорджию, а также обе Каролины. Экстренные службы работают в усиленном режиме, предупреждая, что шторм еще может усугубить ситуацию в ближайшие дни.

