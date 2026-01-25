Видео
Главная Новости дня США в режиме ЧП из-за сильнейшего снежного шторма — детали

США в режиме ЧП из-за сильнейшего снежного шторма — детали

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 09:10
Зимний шторм Ферн накрыл США и привел к жертвам
Ураган "Ферн" в США. Фото: Reuters/Nick Oxford

Зимний шторм "Ферн" накрыл США, вызвав масштабный кризис сразу в нескольких регионах страны. Чрезвычайное положение объявлено как минимум в 18 штатах.

Экстремальные морозы и снегопады уже привели к человеческим жертвам, сообщает The Guardian.

Читайте также:

Наиболее тяжелая ситуация сложилась на северо-востоке страны, где погода оказалась смертельно опасной. В Нью-Йорк подтверждена гибель по меньшей мере трех человек: пожилого мужчины нашли на тротуаре в Манхэттене, еще двоих — в Бруклине. Власти призывают жителей не выходить на улицу без крайней необходимости. 

Ураган Ферн
Ураган Ферн в США. Фото: Reuters/Nick Oxford

Шторм парализовал транспорт и энергосистему

Последствия стихии ощущаются и на федеральном уровне. Из-за опасных условий по всей стране отменили более 10 тысяч авиарейсов, а авиакомпании рекомендуют пассажирам переносить поездки. Одновременно фиксируются перебои с электроснабжением. Без света остались почти 135 тысяч домохозяйств.

Сильнее всего от удара "Ферна" пострадали южные и восточные штаты, включая Техас, Луизиану, Миссисипи, Алабаму, Джорджию, а также обе Каролины. Экстренные службы работают в усиленном режиме, предупреждая, что шторм еще может усугубить ситуацию в ближайшие дни. 

Напомним, ранее в США зафиксирован еще один громкий случай нарушение правопорядка, связанный с агентами ICE.

Президент США Дональд Трамп поставил Канаде жесткий ультиматум из-за Китая и пригрозил новыми санкциями. 

Автор:
Автор:
Максим Яворницкий
