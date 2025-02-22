США хотіли, аби Київ відкликав резолюцію ООН про засудження РФ, - ЗМІ

США тиснуть на Київ відкликати резолюцію ООН щодо РФ, — ЗМІ
Сполучені Штати Америки намагалися змусити Україну відкликати резолюцію Організації Об'єднаних Націй із засудженням Росії. У Києві були "приголомшені" пропозицією та відмовилися.
Про це пише The Washington Post з посиланням на анонімні джерела серед європейських дипломатів.
Резолюція із засудженням РФ
За словами дипломатів, пропозиція команди президента США Дональда Трампа пом'якшити резолюцію "приголомшила" Україну. Однак українська сторона все ж відмовилася відкликати свою резолюцію.
"Їхня пропозиція дуже коротка і містить абсолютно нові формулювання. Багато представників інших країн кажуть, що це більше схоже на заклик до умиротворення з Путіним, ніж на заклик до миру", — сказав один із них.
Чиновник додав, що факт тиску на Україну замість Росії шокує.
Нагадаємо, вчора Fox News писало, що група республіканців ініціювала вихід США з ООН, бо структура "не сприяє інтересам Америки та суперечить політиці Трампа".
Також на початку лютого Трамп підписав указ про вихід США з Ради ООН з прав людини.
Читайте Новини.LIVE!