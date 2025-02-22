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США тиснуть на Київ відкликати резолюцію ООН щодо РФ, — ЗМІ

22 лютого 2025 18:32
Євгенія Брюховецька - редактор
США хотіли, аби Київ відкликав резолюцію ООН про засудження РФ, - ЗМІ
Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Сполучені Штати Америки намагалися змусити Україну відкликати резолюцію Організації Об'єднаних Націй із засудженням Росії. У Києві були "приголомшені" пропозицією та відмовилися.

Про це пише The Washington Post з посиланням на анонімні джерела серед європейських дипломатів.

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За словами дипломатів, пропозиція команди президента США Дональда Трампа пом'якшити резолюцію "приголомшила" Україну. Однак українська сторона все ж відмовилася відкликати свою резолюцію.

"Їхня пропозиція дуже коротка і містить абсолютно нові формулювання. Багато представників інших країн кажуть, що це більше схоже на заклик до умиротворення з Путіним, ніж на заклик до миру", — сказав один із них.

Чиновник додав, що факт тиску на Україну замість Росії шокує.

Нагадаємо, вчора Fox News писало, що група республіканців ініціювала вихід США з ООН, бо структура "не сприяє інтересам Америки та суперечить політиці Трампа".

Також на початку лютого Трамп підписав указ про вихід США з Ради ООН з прав людини. 

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