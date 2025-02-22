США хотели, чтобы Киев отозвал резолюцию ООН об осуждении РФ, - СМИ

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки пытались заставить Украину отозвать резолюцию Организации Объединенных Наций с осуждением России. В Киеве были "ошеломлены" предложением и отказались.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на анонимные источники среди европейских дипломатов.

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По словам дипломатов, предложение команды президента США Дональда Трампа смягчить резолюцию "ошеломило" Украину. Однако украинская сторона все же отказалась отозвать свою резолюцию.

"Их предложение очень короткое и содержит совершенно новые формулировки. Многие представители других стран говорят, что это больше похоже на призыв к умиротворению с Путиным, чем на призыв к миру", — сказал один из них.

Чиновник добавил, что факт давления на Украину вместо России шокирует.

Напомним, вчера Fox News писало, что группа республиканцев инициировала выход США из ООН, потому что структура "не способствует интересам Америки и противоречит политике Трампа".

Также в начале февраля Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека.