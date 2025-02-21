Сенатори США хочуть припинити членство країни в ООН

Засідання республіканців у Конгресі США. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Група республіканських законодавців ініціювала вихід Сполучених Штатів з Організації Об’єднаних Націй. Там заявили, що ця структура не сприяє інтересам Америки та суперечить політиці президента Дональда Трампа "Америка понад усе".

Про це повідомляє Fox News.

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Сенатор від штату Юта Майк Лі представив законопроєкт "Акт про повний вихід з Організації Об'єднаних Націй до 2025 року", який передбачає припинення членства США в ООН та її афілійованих структурах, а також фінансування цих організацій. У верхній палаті Конгресу ініціативу підтримала сенаторка Марша Блекберн, а в Палаті представників законопроєкт внесе Чіп Рой.

"ООН перетворилася на платформу для тиранів і майданчик для нападів на Америку та її союзників", — заявив Лі в коментарі Fox News.

Він підкреслив, що США не повинні фінансувати організацію, яка підриває їхні інтереси.

Журналісти Fox News зазначили, що США є найбільшим донором ООН, надавши понад 18 мільярдів доларів у 2022 році, що складає майже третину її загального бюджету. Конгресмен Чіп Рой заявив, що американські платники податків фінансують ООН, хоча вона "не змогла запобігти війнам, геноцидам, порушенням прав людини та навіть пандеміям".

Законопроєкт передбачає заборону на участь США у миротворчих місіях ООН та обмежує можливість адміністрації укладати угоди з цією організацією без схвалення Сенату.

Чому в США задумались за вихід з ООН

Одним з ключових аргументів республіканців стала критика діяльності Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA), після розслідування про можливу причетність його співробітників до атаки ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. У відповідь США припинили фінансування агентства у січні 2024 року.

Хоча критика ООН серед американських політиків лунає давно, організація наразилася на невдоволення і серед демократів. У жовтні 2024 року 11 демократів разом із республіканцями підписали лист до Генсека ООН Антоніу Гутерріша, звинувативши організацію у втраті нейтралітету щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту.

За даними Pew Research Center, опублікованими у квітні 2024 року, 70% демократів позитивно оцінюють ООН, тоді як серед республіканців ця підтримка значно нижча — 34%.

Нагадаємо, на початку лютого президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід США із Ради ООН. Слід за ним таке ж рішення ухвалили й у Ізраїлі.