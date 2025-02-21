Сенаторы США хотят прекратить членство страны в ООН

Заседание республиканцев в Конгрессе США. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Группа республиканских законодателей инициировала выход Соединенных Штатов из Организации Объединенных Наций. Там заявили, что эта структура не способствует интересам Америки и противоречит политике президента Дональда Трампа "Америка превыше всего".

Об этом сообщает Fox News.

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Сенатор от штата Юта Майк Ли представил законопроект "Акт о полном выходе из Организации Объединенных Наций до 2025 года", который предусматривает прекращение членства США в ООН и ее аффилированных структурах, а также финансирования этих организаций. В верхней палате Конгресса инициативу поддержала сенатор Марша Блэкберн, а в Палате представителей законопроект внесет Чип Рой.

"ООН превратилась в платформу для тиранов и площадку для нападений на Америку и ее союзников", — заявил Ли в комментарии Fox News.

Он подчеркнул, что США не должны финансировать организацию, которая подрывает их интересы.

Журналисты Fox News отметили, что США являются крупнейшим донором ООН, предоставив более 18 миллиардов долларов в 2022 году, что составляет почти треть ее общего бюджета. Конгрессмен Чип Рой заявил, что американские налогоплательщики финансируют ООН, хотя она "не смогла предотвратить войны, геноциды, нарушения прав человека и даже пандемии".

Законопроект предусматривает запрет на участие США в миротворческих миссиях ООН и ограничивает возможность администрации заключать соглашения с этой организацией без одобрения Сената.

Почему в США задумались за выход из ООН

Одним из ключевых аргументов республиканцев стала критика деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA), после расследования о возможной причастности его сотрудников к атаке ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года. В ответ США прекратили финансирование агентства в январе 2024 года.

Хотя критика ООН среди американских политиков звучит давно, организация подверглась недовольству и среди демократов. В октябре 2024 года 11 демократов вместе с республиканцами подписали письмо к Генсеку ООН Антониу Гутерришу, обвинив организацию в потере нейтралитета в отношении израильско-палестинского конфликта.

По данным Pew Research Center, опубликованным в апреле 2024 года, 70% демократов положительно оценивают ООН, тогда как среди республиканцев эта поддержка значительно ниже — 34%.

Напомним, в начале февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН. Вслед за ним такое же решение приняли и в Израиле.