Делегації України та США. Фото: Reuters

В Саудівській Аравії тривають переговори США та України. За підсумками зустрічі представники країн представлять спільну заяву з переказом змісту переговорів.

Про це пише Financial Times у вівторок, 11 березня.

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Спільна заява США та України

Як зазначає видання, переговори, що тривали сьогодні в Саудівській Аравії провели, аби налагодити відносини між Україною та США. Згодом обидві сторони виступлять зі спільною заявою, в якій розкажуть деталі зустрічі.

"Дискусії мали розгорнутися навколо пропозиції України щодо часткового припинення вогню у війні з Росією, а також перспективної угоди зі США щодо українських мінеральних ресурсів", — йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що, ймовірно, на переговорах українська команда представила офіційним особам США пропозицію щодо часткового припинення вогню. Згідно з нею Україна та Росія утримаються від ударів безпілотниками та ракетами великої дальності, атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру та військових дій у Чорному морі.

Нагадаємо, речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс зазначила, що Вашингтон розраховує на "фантастичні новини" за підсумками перемовин між Україною та США.

Також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зробив заяву про зустріч представників США та України. За його словами, ці переговори важливі для просування миру.