США и Украина сделают совместное заявление после встречи, — FT

Делегации Украины и США. Фото: Reuters

В Саудовской Аравии продолжаются переговоры США и Украины. По итогам встречи представители стран представят совместное заявление с пересказом содержания переговоров.

Об этом пишет Financial Times во вторник, 11 марта.

Читайте также:

Совместное заявление США и Украины

Как отмечает издание, переговоры, которые продолжались сегодня в Саудовской Аравии, провели, чтобы наладить отношения между Украиной и США. Впоследствии обе стороны выступят с совместным заявлением, в котором расскажут детали встречи.

"Дискуссии должны были развернуться вокруг предложения Украины относительно частичного прекращения огня в войне с Россией, а также перспективного соглашения с США по украинским минеральным ресурсам", — говорится в материале.

Издание отмечает, что, вероятно, на переговорах украинская команда представила официальным лицам США предложение о частичном прекращении огня. Согласно ему Украина и Россия воздержатся от ударов беспилотниками и ракетами большой дальности, атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру и военных действий в Черном море.

Напомним, пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс отметила, что Вашингтон рассчитывает на "фантастические новости" по итогам переговоров между Украиной и США.

Также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сделал заявление о встрече представителей США и Украины. По его словам, эти переговоры важны для продвижения мира.