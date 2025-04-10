США та Росія обміняли ув'язнених — подробиці

США та Росія провели обмін ув'язненими — про кого йдеться
США та Росія провели обмін ув'язненими. Звільнили громадянку США і РФ Ксенію Кареліну, а також громадянина Німеччини та Росії Артура Петрова.
Про це повідомляє The Wall Street Journal у четвер, 10 квітня.
Обмін ув'язненими між США та Росією
За інформацією видання, Росія звільнила Ксенію Кареліну. Жінка — громадянка США та РФ. Її засудили до 12 років колонії суворого режиму. Таке покарання призначили через пожертвування 100 доларів на користь української благодійної організації у Штатах.
Америка передала Росії Артура Петрова. Чоловік — громадянин Німеччини та Росії. Його заарештували у 2003 році на Кіпрі за ймовірний експорт чутливої мікроелектроніки.
Нагадаємо, у четвер, 10 квітня, стартували переговори між Росією та Сполученими Штатами. Зустріч вирішили провести у Стамбулі.
Раніше український лідер Володимир Зеленський заявляв про те, що американський президент Дональд Трамп не задоволений тим, що Володимир Путін не дотримується обіцянок. Йдеться про те, що РФ порушує часткове перемир'я.
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