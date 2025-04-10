США та Росія обміняли ув'язнених — подробиці

Ксенія Кареліна. Фото: Reuters

США та Росія провели обмін ув'язненими. Звільнили громадянку США і РФ Ксенію Кареліну, а також громадянина Німеччини та Росії Артура Петрова.

Про це повідомляє The Wall Street Journal у четвер, 10 квітня.

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За інформацією видання, Росія звільнила Ксенію Кареліну. Жінка — громадянка США та РФ. Її засудили до 12 років колонії суворого режиму. Таке покарання призначили через пожертвування 100 доларів на користь української благодійної організації у Штатах.

Ксенія Кареліна. Фото: Reuters

Америка передала Росії Артура Петрова. Чоловік — громадянин Німеччини та Росії. Його заарештували у 2003 році на Кіпрі за ймовірний експорт чутливої мікроелектроніки.

Артур Петров. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, у четвер, 10 квітня, стартували переговори між Росією та Сполученими Штатами. Зустріч вирішили провести у Стамбулі.

Раніше український лідер Володимир Зеленський заявляв про те, що американський президент Дональд Трамп не задоволений тим, що Володимир Путін не дотримується обіцянок. Йдеться про те, що РФ порушує часткове перемир'я.