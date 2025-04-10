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США и Россия провели обмен заключенными — о ком идет речь

10 апреля 2025 12:07
Ольга Антоновская - редактор
США и Россия обменяли заключенных — подробности
Ксения Карелина. Фото: Reuters
Ольга Антоновская - редактор

США и Россия провели обмен заключенными. Освободили гражданку США и РФ Ксению Карелину, а также гражданина Германии и России Артура Петрова.

Об этом сообщает The Wall Street Journal в четверг, 10 апреля.

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По информации издания, Россия освободила Ксению Карелину. Женщина — гражданка США и РФ. Ее приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Такое наказание назначили за пожертвование 100 долларов в пользу украинской благотворительной организации в Штатах.

Росія відпустила Ксенію Кареліну
Ксения Карелина. Фото: Reuters

Америка передала России Артура Петрова. Мужчина — гражданин Германии и России. Его арестовали в 2003 году на Кипре за вероятный экспорт чувствительной микроэлектроники.

США звільнили Артура Петрова
Артур Петров. Фото: росСМИ

Напомним, в четверг, 10 апреля, стартовали переговоры между Россией и Соединенными Штатами. Встречу решили провести в Стамбуле.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял о том, что американский президент Дональд Трамп не доволен тем, что Владимир Путин не придерживается обещаний. Речь идет о том, что РФ нарушает частичное перемирие.

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