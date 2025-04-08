За словами представниці Держдепу США, на зустрічі в Стамбулі сторони не будуть говорити про війну в Україні.

Теммі Брюс, речниця Держдепу США. Фото: Reuters

Представники США та Росії збираються 10 квітня зустрітись у Стамбулі. Основна тема розмови: обговорення питань функціонування своїх дипломатичних місій, заявила речниця Держдепу США Теммі Брюс. Журналістів цікавило, чи підійматимуть Штати питання щодо України.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на трансляцію брифінгу.

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Чи будуть на зустрічі обговорювати Україну

Речниця Держдепу наголосила, що на переговорах у Стамбулі США не планують порушувати питання політичного чи безпекового характеру, зокрема питання війни РФ проти України.

"На порядку денному немає жодних політичних питань або питань безпеки, і Україна абсолютно не на порядку денному", — заявила Брюс.

Обговорення буде зосереджено виключно на відновленні роботи посольств обох країн. За словами представниці Держдепу, повна нормалізація відносин між США та Росією можлива лише після закінчення війни в Україні.

Нагадаємо, раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявляла, що у США не виключають, що проти Росії можуть запровадити нові санкції.

Крім того, президент США Дональд Трамп повідомив, що як Київ, так і Москва виявляють прагнення досягти мирної домовленості і переговорний процес триває.