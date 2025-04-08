По словам представительницы Госдепа США, на встрече в Стамбуле стороны не будут говорить о войне в Украине.

США и РФ встретятся в Стамбуле — пойдет ли речь об Украине
Представители США и России собираются 10 апреля встретиться в Стамбуле. Основная тема разговора: обсуждение вопросов функционирования своих дипломатических миссий, заявила пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс. Журналистов интересовало, будут ли поднимать Штаты вопрос об Украине.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию брифинга.
Будут ли на встрече обсуждать Украину
Пресс-секретарь Госдепа подчеркнула, что на переговорах в Стамбуле США не планируют поднимать вопросы политического или военного характера, в частности вопрос войны РФ против Украины.
"На повестке дня нет никаких политических вопросов или вопросов безопасности, и Украина — абсолютно не на повестке дня", — заявила Брюс.
Обсуждение будет сосредоточено исключительно на восстановлении работы посольств обеих стран. По словам представительницы Госдепа, полная нормализация отношений между США и Россией возможна только после окончания войны в Украине.
Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявляла, что в США не исключают, что против России могут ввести новые санкции.
Кроме того, президент США Дональд Трамп сообщил, что как Киев, так и Москва проявляют стремление достичь мирной договоренности и переговорный процесс продолжается.
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