По словам представительницы Госдепа США, на встрече в Стамбуле стороны не будут говорить о войне в Украине.

Тэмми Брюс, пресс-секретарь Госдепа США. Фото: Reuters

Представители США и России собираются 10 апреля встретиться в Стамбуле. Основная тема разговора: обсуждение вопросов функционирования своих дипломатических миссий, заявила пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс. Журналистов интересовало, будут ли поднимать Штаты вопрос об Украине.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию брифинга.

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Будут ли на встрече обсуждать Украину

Пресс-секретарь Госдепа подчеркнула, что на переговорах в Стамбуле США не планируют поднимать вопросы политического или военного характера, в частности вопрос войны РФ против Украины.

"На повестке дня нет никаких политических вопросов или вопросов безопасности, и Украина — абсолютно не на повестке дня", — заявила Брюс.

Обсуждение будет сосредоточено исключительно на восстановлении работы посольств обеих стран. По словам представительницы Госдепа, полная нормализация отношений между США и Россией возможна только после окончания войны в Украине.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявляла, что в США не исключают, что против России могут ввести новые санкции.

Кроме того, президент США Дональд Трамп сообщил, что как Киев, так и Москва проявляют стремление достичь мирной договоренности и переговорный процесс продолжается.