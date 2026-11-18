Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що жодна держава не може вирішувати майбутнє України без її участі. Він також назвав помилковою думку великих країн про право ухвалювати рішення за інших. Окремо глава держави пояснив, як США та Китай могли б зупинити війну.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю американському телеканалу NBC News, передає Новини.LIVE.

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Переговори без України

Під час інтерв’ю журналіст NBC News запитав Володимира Зеленського, чи не турбує його можливість того, що Дональд Трамп, Сі Цзіньпін і Володимир Путін обговорюватимуть майбутнє України без його участі. Йшлося про саміт у Китаї, на якому мають обговорювати міжнародні питання, зокрема й війну в Україні.

У відповідь президент зазначив, що великі держави часто вважають, ніби можуть самостійно ухвалювати рішення, які стосуються всього світу. Однак така позиція є помилковою.

"Великі країни завжди думають, що можуть ухвалювати рішення щодо майбутнього всього світу. Це величезна помилка, абсолютно. Ви не можете ухвалювати рішення щодо якоїсь країни, навіть маленької, без участі цієї країни", — наголосив Зеленський.

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Як США та Китай можуть зупинити війну

Володимир Зеленський також заявив, що США та Китай мають достатньо впливу, аби зупинити Росію. Для цього Вашингтону та Пекіну навіть не обов'язково одразу запроваджувати санкції — достатньо оголосити про такий намір і припинення торгівлі з РФ.

Президент наголосив, що шлях до миру починається на полі бою. За його словами, просування до мирної угоди можливе лише за умови припинення вогню.

"Китай і США мають достатньо сили, щоб зупинити Путіна за одну зустріч. Якщо вони запровадять санкції або навіть просто заявлять про намір це зробити та припинять торгівлю з Росією, це буде кінець війни", — сказав Зеленський.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і лідер РФ Володимир Путін не проводитимуть повноформатних двосторонніх переговорів на саміті АТЕС у китайському Шеньчжені. При цьому політики ще можуть коротко поспілкуватися 19 листопада, а тристороння зустріч за участю лідера Китаю Сі Цзіньпіна триватиме не більше години.

Також Новини.LIVE писали, що у четвер, 19 листопада, в Берліні відбудуться важливі міжнародні переговори щодо підтримки України та завершення війни. Київ розраховує на нові домовленості у сфері оборони, фінансів та енергетики. Також заплановані переговори з американськими та європейськими партнерами.