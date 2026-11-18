США и Китай могут остановить войну в Украине: Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни одно государство не может решать будущее Украины без её участия. Он также назвал ошибочным мнение крупных стран о праве принимать решения за других. Отдельно глава государства объяснил, как США и Китай могли бы остановить войну.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью американскому телеканалу NBC News, передает Новини.LIVE.
Переговоры без Украины
Во время интервью журналист NBC News спросил Владимира Зеленского, не беспокоит ли его возможность того, что Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин будут обсуждать будущее Украины без его участия. Речь шла о саммите в Китае, на котором должны обсуждаться международные вопросы, в том числе и война в Украине.
В ответ президент отметил, что великие державы часто считают, будто могут самостоятельно принимать решения, касающиеся всего мира. Однако такая позиция ошибочна.
"Крупные страны всегда думают, что могут принимать решения о будущем всего мира. Это огромная ошибка, абсолютно. Вы не можете принимать решения в отношении какой-либо страны, даже маленькой, без участия этой страны", — подчеркнул Зеленский.
Как США и Китай могут остановить войну
Владимир Зеленский также заявил, что у США и Китая достаточно влияния, чтобы остановить Россию. Для этого Вашингтону и Пекину даже не обязательно сразу вводить санкции — достаточно объявить о таком намерении и о прекращении торговли с РФ.
Президент подчеркнул, что путь к миру начинается на поле боя. По его словам, продвижение к мирному соглашению возможно только при условии прекращения огня.
"Китай и США обладают достаточной силой, чтобы остановить Путина за одну встречу. Если они введут санкции или даже просто заявят о намерении это сделать и прекратят торговлю с Россией, это будет конец войны", — сказал Зеленский.
Как сообщали Новини.LIVE, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и лидер РФ Владимир Путин не будут проводить полноформатные двусторонние переговоры на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. При этом политики еще могут кратко пообщаться 19 ноября, а трехсторонняя встреча с участием лидера Китая Си Цзиньпина продлится не более часа.
Также Новини.LIVE писали, что в четверг, 19 ноября, в Берлине состоятся важные международные переговоры по вопросам поддержки Украины и прекращения войны. Киев рассчитывает на новые договоренности в сфере обороны, финансов и энергетики. Также запланированы переговоры с американскими и европейскими партнерами.