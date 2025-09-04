США скоротять безпекову допомогу європейським країнам

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

США мають намір скоротити фінансування програм оборони на сотні мільйонів доларів для країн Європи. Мовиться саме про держави, що межують з Росією.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

США скоротять фінансування програм оборони для країн Європи

Отже, Сполучені Штати планують поступово припинити програми допомоги в галузі безпеки для європейських армій, що знаходяться вздовж кордону з Росією, оскільки тиснуть на континент, щоб той більше платив за свою оборону.

Зазначається, що минулого тижня представники Пентагону повідомили європейським дипломатам, що США більше не фінансуватимуть програми з підготовки та оснащення Збройних сил східноєвропейських країн, які опиняться на передовій у разі будь-якого конфлікту з Росією.

Витрати на програму Пентагону, яка підпадає під повноваження, відомі як розділ 333, повинні бути узгоджені з Конгресом США. Але адміністрація Трампа не просила додаткових коштів. Вже затверджені кошти будуть доступні до кінця вересня 2026 року.

Точна сума фінансування, яке буде скасовано, невідома, але може йтися й про сотні мільйонів доларів. Серед основних одержувачів цієї допомоги — Естонія, Латвія та Литва.

Європейські урядовці були вражені цим повідомленням і намагаються отримати додаткові деталі від Вашингтона.

Представник Білого дому заявив, що цей крок відповідає зусиллям президента Дональда Трампа з "переоцінки та перерозподілу" зовнішньої допомоги й відповідає указу, який він видав у перший день свого перебування на посаді.

"Цей крок був узгоджений з європейськими країнами відповідно до указу і давнього наголосу президента на тому, щоб Європа брала на себе більшу відповідальність за свою оборону", — сказав представник Білого дому.

Нещодавно Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський та російський диктатор Путін ще не готові зустрітися.

Раніше глава Білого дому Трамп анонсував розмову з очільником країни-агресорки Путіним.