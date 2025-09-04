Відео
Головна Новини дня Трамп зробив заяву щодо зустрічі Зеленського з Путіним

Трамп зробив заяву щодо зустрічі Зеленського з Путіним

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 09:47
Зустріч Зеленського з Путіним — Трамп зробив нову заяву
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін ще не готові зустрітися. Водночас він заявив, що щось має статися.

Про це Дональд Трамп сказав в інтервʼю CBS News у четвер, 4 вересня.

Читайте також:

Зустріч Зеленського з Путіним

Трамп заявив, що він прагне досягти миру між Росією та Україною, попри зростаючу невизначеність щодо переговорів на рівні лідерів.

"Я спостерігав за цим, я бачив це, і я говорив про це з Путіним і Зеленським. Щось має статися, але вони ще не готові. Але щось має статися. Ми збираємося це зробити", — наголосив лідер США.

За його словами, він незадоволений російськими обстрілами України, тому буде домагатися мирної угоди.

"Я думаю, що ми все владнаємо. Чесно кажучи, я думав, що спроба з Росією була б однією з легших серед тих, які я зупиняв, але, здається, вона трохи складніша за деякі інші", — зауважив американський президент.

Військовий парад в Пекіні

Крім того, Трамп висловився про військовий парад в Пекіні, на якому були присутні Путін, президент Китаю Сі Цзіньпін та лідер КНДР Кім Чен Ин.

"Я розумію причину, чому вони це робили, і вони сподівалися, що я спостерігаю, і я спостерігав. Мої стосунки з усіма ними дуже добрі. Ми дізнаємося, наскільки вони добрі, протягом наступного тижня чи двох", — додав лідер США.

Нагадаємо, Трамп анонсував нову розмову з Путіним вже найближчими днями. Сторони обговорять завершення війни в Україні.

Раніше лідер США заявив, що у нього немає послань для Путіна на тлі посилення російських обстрілів України.

Володимир Зеленський США війна володимир путін Дональд Трамп
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
