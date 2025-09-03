РФ збільшує атаки по Україні — що сказав Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що у нього немає жодних послань для російського диктатора Володимира Путіна на тлі посилення атак РФ по Україні. Він чекає на остаточне рішення очільника Кремля щодо завершення війни.

Про це американський лідер заявив під час зустрічі із президентом Польщі Каролем Наврроцьким Білому домі у середу, 3 вересня.

Трамп чекає на рішення Путіна

На запитання журналістів, чи хоче він звернутися до Путіна, Трамп заявив, що не має для нього жодних повідомлень. За словами президента США, він вже озвучив свою позицію російському диктатору та чекає на його остаточне рішення.

"У мене немає жодного повідомлення для Путіна. Він знає мою позицію. Він ухвалить рішення так чи інакше. Якщо я буду незадоволений цим рішенням, побачите, що станеться", — сказав Трамп.

Також під час брифінгу Дональд Трамп повідомив про те, що має ще дві "фази" на випадок затягування мирних переговорів щодо завершення війни в Україні.

Крім того, стало відомо, що на доручення Білого дому у Пентагоні готуються до стримування Росії та Китаю.