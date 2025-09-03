Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ посилює атаки по Україні — чи відповів Трамп Путіну

РФ посилює атаки по Україні — чи відповів Трамп Путіну

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 19:17
РФ збільшує атаки по Україні — що сказав Трамп
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що у нього немає жодних послань для російського диктатора Володимира Путіна на тлі посилення атак РФ по Україні. Він чекає на остаточне рішення очільника Кремля щодо завершення війни.

Про це американський лідер заявив під час зустрічі із президентом Польщі Каролем Наврроцьким Білому домі у середу, 3 вересня.

Реклама
Читайте також:

Трамп чекає на рішення Путіна

На запитання журналістів, чи хоче він звернутися до Путіна, Трамп заявив, що не має для нього жодних повідомлень. За словами президента США, він вже озвучив свою позицію російському диктатору та чекає на його остаточне рішення.

"У мене немає жодного повідомлення для Путіна. Він знає мою позицію. Він ухвалить рішення так чи інакше. Якщо я буду незадоволений цим рішенням, побачите, що станеться", — сказав Трамп.

Також під час брифінгу Дональд Трамп повідомив про те, що має ще дві "фази" на випадок затягування мирних переговорів щодо завершення війни в Україні.

Крім того, стало відомо, що на доручення Білого дому у Пентагоні готуються до стримування Росії та Китаю.

росія володимир путін Дональд Трамп війна в Україні атака
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації