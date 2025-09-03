РФ увеличивает атаки по Украине — что сказал Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет никаких посланий для российского диктатора Владимира Путина на фоне усиления атак РФ по Украине. Он ждет окончательного решения главы Кремля по завершению войны.

Об этом американский лидер заявил во время встречи с президентом Польши Каролем Наврроцким в Белом доме в среду, 3 сентября.

Трамп ждет решения Путина

На вопрос журналистов, хочет ли он обратиться к Путину, Трамп заявил, что не имеет для него никаких сообщений. По словам президента США, он уже озвучил свою позицию российскому диктатору и ждет его окончательного решения.

"У меня нет никакого сообщения для Путина. Он знает мою позицию. Он примет решение так или иначе. Если я буду недоволен этим решением, увидите, что произойдет", — сказал Трамп.

Также во время брифинга Дональд Трамп сообщил о том, что имеет еще две "фазы" на случай затягивания мирных переговоров по завершению войны в Украине.

Кроме того, стало известно, что по поручению Белого дома в Пентагоне готовятся к сдерживанию России и Китая.