Главная Новости дня Трамп заявил о еще двух "фазах" на случай затягивания войны

Трамп заявил о еще двух "фазах" на случай затягивания войны

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 19:02
Затягивание войны в Украине - Трамп рассказал, что будет делать
Президент США Дональд Трамп. Фото: SplashNews.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть план на случай затягивания мирного процесса по завершению войны в Украине. Американский лидер анонсировал в таком случае еще "фазу 2" и "фазу 3".

Об этом Трамп заявил в Белом доме на встрече с президентом Польши Каролем Навроцким.

Читайте также:

Заявление Трампа

Трамп отметил, что он выполняет, то, что обещает и привел пример Индии.

"Я еще не делал второй или третий этап, но когда вы говорите, что нет действий, то вам бы лучше искать новую работу, потому что если помните две недели назад я сказал, что если Индия покупает (российскую нефть ,  Ред.), то будут большие проблемы. И так и произошло. Так что не рассказывайте мне об этом", — заявил Трамп журналистам.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп сделал интригующее заявление относительно войны в Украине. Во время общения с журналистами американский президент намекнул на то, что получил новую "интересную" информацию после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также мы писали, что завтра Президент Украины Владимир Зеленский, глава Франции Эмманюэль Макрон и другие европейские лидеры позвонят Трампу.

США владимир путин Дональд Трамп война в Украине Кароль Навроцкий
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
