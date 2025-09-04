Встреча Зеленского с Путиным — Трамп сделал новое заявление

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин еще не готовы встретиться. В то же время он заявил, что что-то должно произойти.

Об этом Дональд Трамп сказал в интервью CBS News в четверг, 4 сентября.

Реклама

Читайте также:

Встреча Зеленского с Путиным

Трамп заявил, что он стремится достичь мира между Россией и Украиной, несмотря на растущую неопределенность относительно переговоров на уровне лидеров.

"Я наблюдал за этим, я видел это, и я говорил об этом с Путиным и Зеленским. Что-то должно произойти, но они еще не готовы. Но что-то должно произойти. Мы собираемся это сделать", — подчеркнул лидер США.

По его словам, он недоволен российскими обстрелами Украины, поэтому будет добиваться мирного соглашения.

"Я думаю, что мы все уладим. Честно говоря, я думал, что попытка с Россией была бы одной из самых легких среди тех, которые я останавливал, но, кажется, она немного сложнее некоторых других", — отметил американский президент.

Военный парад в Пекине

Кроме того, Трамп высказался о военном параде в Пекине, на котором присутствовали Путин, президент Китая Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын.

"Я понимаю причину, почему они это делали, и они надеялись, что я наблюдаю, и я наблюдал. Мои отношения со всеми ними очень хорошие. Мы узнаем, насколько они хорошие, в течение следующей недели или двух", — добавил лидер США.

Напомним, Трамп анонсировал новый разговор с Путиным уже в ближайшие дни. Стороны обсудят завершение войны в Украине.

Ранее лидер США заявил, что у него нет посланий для Путина на фоне усиления российских обстрелов Украины.