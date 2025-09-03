Трамп анонсировал разговор с Путиным — дата

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Уже в ближайшие дни они должны обсудить дальнейшие действия по завершению войны в Украине.

Об этом американский президент сообщил во время встречи с лидером Польши Каролем Навроцким в Белом доме в среду, 3 сентября.

Трамп проведет разговор с Путиным

Президент США заявил, что уже сделал "решительные шаги" для достижения мира в Украине, однако деталей не раскрыл. В то же время он объявил о предстоящем разговоре с российским диктатором.

"Я буду разговаривать с ним в течение следующих нескольких дней. Я буду знать, что произойдет", — сказал Трамп.

Отметим, что президент США заявил, что не имеет посланий к Путину на фоне усиления атак РФ по Украине. Он подчеркнул, что озвучил российскому диктатору свою позицию и теперь дальнейшие действия будут зависеть от его решения.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что также в ближайшие дни будет говорить с Трампом о санкциях против РФ и поддержке украинской ПВО.