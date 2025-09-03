Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп анонсировал разговор с Путиным — когда он состоится

Трамп анонсировал разговор с Путиным — когда он состоится

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 19:34
Трамп анонсировал разговор с Путиным — дата
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Уже в ближайшие дни они должны обсудить дальнейшие действия по завершению войны в Украине.

Об этом американский президент сообщил во время встречи с лидером Польши Каролем Навроцким в Белом доме в среду, 3 сентября.

Реклама
Читайте также:

Трамп проведет разговор с Путиным

Президент США заявил, что уже сделал "решительные шаги" для достижения мира в Украине, однако деталей не раскрыл. В то же время он объявил о предстоящем разговоре с российским диктатором.

"Я буду разговаривать с ним в течение следующих нескольких дней. Я буду знать, что произойдет", — сказал Трамп.

Отметим, что президент США заявил, что не имеет посланий к Путину на фоне усиления атак РФ по Украине. Он подчеркнул, что озвучил российскому диктатору свою позицию и теперь дальнейшие действия будут зависеть от его решения.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что также в ближайшие дни будет говорить с Трампом о санкциях против РФ и поддержке украинской ПВО.

США владимир путин переговоры Дональд Трамп война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации