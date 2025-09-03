Відео
Головна Новини дня Трамп анонсував розмову з Путіним — коли вона відбудеться

Трамп анонсував розмову з Путіним — коли вона відбудеться

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 19:34
Трамп анонсував розмову з Путіним — дата
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп анонсував розмову із російським диктатором Володимиром Путіним. Вже найближчими днями вони мають обговорити подальші дії щодо завершення війни в Україні.

Про це американський президент повідомив під час зустрічі з лідером Польщі Каролем Навроцьким в Білому домі у середу, 3 вересня.

Читайте також:

Трамп проведе розмову з Путіним

Президент США заявив, що вже зробив "рішучі кроки" для досягнення миру в Україні, однак деталей не розкрив. Водночас він оголосив про майбутню розмову з російським диктатором.

"Я розмовлятиму з ним протягом наступних декількох днів. Я знатиму, що станеться", — сказав Трамп.

Зазначимо, що президент США заявив, що не має послань до Путіна на тлі посилення атак РФ по Україні. Він наголосив, що озвучив російському диктатору свою позицію і тепер подальші дії залежатимуть від його рішення.

Крім того, президент України Володимир Зеленський повідомив, що також найближчими днями говоритиме з Трампом щодо санкцій проти РФ і підтримки української ППО.

США володимир путін переговори Дональд Трамп війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
