США сократят помощь по безопасности странам, граничащим с РФ

Дата публикации 4 сентября 2025 22:51
США сократят помощь в сфере безопасности европейским странам
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

США намерены сократить финансирование программ обороны на сотни миллионов долларов для стран Европы. Речь идет именно о государствах, граничащих с Россией.

Об этом говорится в материале Financial Times.

Читайте также:

США сократят финансирование программ обороны для стран Европы

Итак, Соединенные Штаты планируют постепенно прекратить программы помощи в области безопасности для европейских армий, находящихся вдоль границы с Россией, поскольку давят на континент, чтобы тот больше платил за свою оборону.

Отмечается, что на прошлой неделе представители Пентагона сообщили европейским дипломатам, что США больше не будут финансировать программы по подготовке и оснащению Вооруженных сил восточноевропейских стран, которые окажутся на передовой в случае любого конфликта с Россией.

Расходы на программу Пентагона, которая подпадает под полномочия, известные как раздел 333, должны быть согласованы с Конгрессом США. Но администрация Трампа не просила дополнительных средств. Уже утвержденные средства будут доступны до конца сентября 2026 года.

Точная сумма финансирования, которое будет отменено, неизвестна, но речь может идти и о сотнях миллионов долларов. Среди основных получателей этой помощи — Эстония, Латвия и Литва.

Европейские чиновники были поражены этим сообщением и пытаются получить дополнительные детали от Вашингтона.

Представитель Белого дома заявил, что этот шаг соответствует усилиям президента Дональда Трампа по "переоценке и перераспределению" внешней помощи и соответствует указу, который он издал в первый день своего пребывания в должности.

"Этот шаг был согласован с европейскими странами в соответствии с указом и давнего ударения президента на том, чтобы Европа брала на себя большую ответственность за свою оборону", — сказал представитель Белого дома.

Недавно Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский и российский диктатор Путин еще не готовы встретиться.

Ранее глава Белого дома Трамп анонсировал разговор с главой страны-агрессора Путиным.

