США сократят помощь в сфере безопасности европейским странам

США сократят помощь по безопасности странам, граничащим с РФ
США намерены сократить финансирование программ обороны на сотни миллионов долларов для стран Европы. Речь идет именно о государствах, граничащих с Россией.
Об этом говорится в материале Financial Times.
США сократят финансирование программ обороны для стран Европы
Итак, Соединенные Штаты планируют постепенно прекратить программы помощи в области безопасности для европейских армий, находящихся вдоль границы с Россией, поскольку давят на континент, чтобы тот больше платил за свою оборону.
Отмечается, что на прошлой неделе представители Пентагона сообщили европейским дипломатам, что США больше не будут финансировать программы по подготовке и оснащению Вооруженных сил восточноевропейских стран, которые окажутся на передовой в случае любого конфликта с Россией.
Расходы на программу Пентагона, которая подпадает под полномочия, известные как раздел 333, должны быть согласованы с Конгрессом США. Но администрация Трампа не просила дополнительных средств. Уже утвержденные средства будут доступны до конца сентября 2026 года.
Точная сумма финансирования, которое будет отменено, неизвестна, но речь может идти и о сотнях миллионов долларов. Среди основных получателей этой помощи — Эстония, Латвия и Литва.
Европейские чиновники были поражены этим сообщением и пытаются получить дополнительные детали от Вашингтона.
Представитель Белого дома заявил, что этот шаг соответствует усилиям президента Дональда Трампа по "переоценке и перераспределению" внешней помощи и соответствует указу, который он издал в первый день своего пребывания в должности.
"Этот шаг был согласован с европейскими странами в соответствии с указом и давнего ударения президента на том, чтобы Европа брала на себя большую ответственность за свою оборону", — сказал представитель Белого дома.
Недавно Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский и российский диктатор Путин еще не готовы встретиться.
Ранее глава Белого дома Трамп анонсировал разговор с главой страны-агрессора Путиным.
