Главная Новости дня Американские войска в Польше являются сигналом для РФ — Навроцкий

Американские войска в Польше являются сигналом для РФ — Навроцкий

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 00:00
Навроцкий назвал присутствие армии США в Польше сигналом для РФ — видео
Кароль Навроцкий. Фото: Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий высказался о присутствии американских военных в Польше. Он заявил, что это является четким сигналом миру и России о прочности польско-американского партнерства.

Об этом польский лидер заявил во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в среду, 3 сентября.

Читайте также:

Навроцкий о присутствии армии США в Польше

Президент Польши считает, что сотрудничество с США имеет очень важное и даже историческое значение для страны.

"Мы имеем прекрасные отношения, а также лучшее военное вооружение в мире — американское вооружение, которое укрепляет безопасность Польши... Конечно, безопасность является важнейшей также для наших отношений. Это первый раз в 20 и 21 веках, когда поляки счастливы, что имеют иностранных солдат в стране. Американские солдаты сейчас являются частью нашего общества", — отметил Навроцкий.

По его словам, сейчас в Польше дислоцированы почти 10 тысяч военнослужащих США.

"Это сигнал для всего мира и также для Российской Федерации, что мы вместе", — подчеркнул Навроцкий.

Он также акцентировал, что Польша делает значительные инвестиции в собственную обороноспособность и не является "нахлебником в Европе и НАТО". По словам президента, оборонные расходы уже достигли 4,7% ВВП — самого высокого показателя среди стран Альянса.

"Мы, вероятно, единственная страна НАТО, которая достигла этого уровня. И мы не остановимся... Мы планируем тратить 5% ВВП на военную сферу. Это особенно важно, учитывая присутствие американских солдат на польской земле", — резюмировал Навроцкий.

Напомним, во время встречи с Каролем Навроцким президент США Дональд Трамп заявил о еще двух "фазах" плана на случай, если Россия будет затягивать мирные переговоры по окончанию войны в Украине.

А также экс-президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина пыталась втянуть страну в войну с РФ.

Польша США Дональд Трамп армия Кароль Навроцкий
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
