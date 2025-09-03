Видео
Дуда заявил, что Украина хотела втянуть Польшу в войну

Дуда заявил, что Украина хотела втянуть Польшу в войну

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 23:24
Дуда заявил, что Украина хотела втянуть Польшу в войну
Бывший президент Польши Анджей Дуда. Фото: УП

Польский экс-президент Анджей Дуда заявил, что с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину Киев пытался привлечь к конфликту страны НАТО. Однако Польша на это не согласилась.

Об этом он рассказал в интервью польскому журналисту Богдану Рымановскому.

Реклама
Читайте также:

Киев хотел сразу получить поддержку НАТО

По словам Дуды, лидерам Украины, особенно в первые дни войны, мечталось, чтобы все страны НАТО вместе с украинской армией вступили в борьбу против России.

"В начале войны армия была слабая и плохо оснащена, но мужество Зеленского и героизм украинских воинов позволили защитить страну. Их мечта — чтобы НАТО сразу предоставило танки, солдат и технику, чтобы воевать бок о бок против россиян", — отметил бывший президент.

Дуда также рассказал, что украинские власти давили на него после того, как в ноябре 2022 года на польской территории упала российская ракета. По его словам, Киев пытался добиться от Варшавы признания этого инцидента как повода для прямого вмешательства Польши в войну с РФ.

Экс-глава Польши подчеркнул, что его страна никогда бы на это не согласилась, и подчеркнул, что поддержка Украины оставалась, но границы привлечения НАТО четко определены.

Напомним, что в одном из интервью журналистам на посту президента Польши Анджей Дуда вылил кучу негатива на Украину и ее союзников. Он обвинил украинцев в неблагодарности несмотря на то, что именно украинцы защищают Польшу от имперских посягательств РФ и рекордно поднимают ВВП этой страны, пока поляки на заработках в Германии и Великобритании.

Так мы информировали, что Владимир Зеленский наградил Анджея Дуду. Речь идет об ордене Свободы.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
