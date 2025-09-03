Дуда заявив, що Україна хотіла втягнути Польщу у війну

Колишній президент Польщі Анджей Дуда. Фото: УП

Польський експрезидент Анджей Дуда заявив, що з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Київ намагався залучити до конфлікту країни НАТО. Однак Польща на це не погодилась.

Про це він розповів у інтерв’ю польському журналісту Богдану Римановському.

Київ хотів одразу отримати підтримку НАТО

За словами Дуди, лідерам України, особливо в перші дні війни, мріялося, щоб усі країни НАТО разом з українською армією вступили в боротьбу проти Росії.

"На початку війни армія була слабка і погано оснащена, але мужність Зеленського та героїзм українських воїнів дозволили захистити країну. Їхня мрія — щоб НАТО відразу надало танки, солдатів і техніку, щоб воювати пліч-о-пліч проти росіян", — зазначив колишній президент.

Дуда також розповів, що українська влада тиснула на нього після того, як у листопаді 2022 року на польській території впала російська ракета. За його словами, Київ намагався домогтися від Варшави визнання цього інциденту як приводу для прямого втручання Польщі у війну з РФ.

Ексглава Польщі наголосив, що його країна ніколи б на це не погодилася, і підкреслив, що підтримка України залишалася, але межі залучення НАТО чітко визначені.

Нагадаємо, що в одному з інтерв'ю журналістам на посаді президента Польщі Анджей Дуда вилив купу негативу на Україну та її союзників. Він звинуватив українців у невдячності попри те, що саме українці захищають Польщу від імперських зазіхань РФ та рекордно підіймають ВВП цієї країни, поки поляки на заробітках у Німеччині та Великій Британії.

Так ми інформували, що Володимир Зеленський нагородив Анджея Дуду. Йдеться про орден Свободи.