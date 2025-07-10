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Дуді знову "не такі" українці та ЄС — забрали у поляків Жешув

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 05:48
Дуда заявив, що українці невдячні та майже привласнили собі аеропорт у Жешуві
Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: Reuters

В останньому інтерв'ю журналістам на посаді президента Польщі Анджей Дуда вилив купу негативу на Україну та її союзників. Звинуватив українців у невдячності попри те, що саме українці захищають Польщу від імперських зазіхань РФ та рекордно підіймають ВВП цієї країни, поки поляки на заробітках у Німеччині та Великій Британії. Крім того, Дуда не згадує, що завдяки мільйонам українців Польща має аргумент проти прийняття мігрантів з ЄС. 

Про образи Дуди на українців інформує Polsat News.

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Очільник Польщі, що залишає посаду, наголосив, що Україна та союзники, на його думку, ставляться до польської інфраструктури, зокрема аеропорту Жешув та автомагістралей, як до своєї власності. 

"Наприклад, я вважаю, що як українці, так і наші союзники просто вважають, що аеропорт у Жешуві та наші автомагістралі належать їм, ніби це їхнє. Але це не їхнє. Це наше. Тому, якщо комусь щось не подобається, то закриваємо і до побачення", — заявив Дуда.

Дуду вибісило, що Польщу не запросили до міжнародних органів, які розв'язували питання постачання допомоги Україні через її територію.

Він назвав це скандалом і зізнався, що через це він заблокував підсумки саміту НАТО у Вільнюсі. Дуда вважає, що цю проблему необхідно обговорювати з союзниками, зокрема Німеччиною та США.

"Можна закрити аеропорт у Жешуві на ремонт, а ви доставляйте в Україну морем, повітрям, не знаю, скидайте на парашутах. Вигадуйте. Вигадуйте, якщо вважаєте, що ми вам не потрібні", — запропонував свій "геніальний план" Дуда.

Раніше повідомлялось, що наприкінці червня Анджей Дуда був з робочим візитом у Києві. Разом з Володимиром Зеленським вони обговорили низку важливих питань.

Так ми інформували, що Володимир Зеленський нагородив Анджея Дуду. Йдеться про орден Свободи.

Європейський союз Польща українці військова допомога Анджей Дуда українці в Польщі
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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