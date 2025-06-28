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Головна Новини дня Зеленський назвав теми, про які поговорив з Дудою

Зеленський назвав теми, про які поговорив з Дудою

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 16:19
Анджей Дуда в Києві — Зеленський назвав теми, які обговорили
Анджей Дуда та Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thomas Peter
Ключові моменти Про що говорили Зеленський і Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда 28 червня прибув з робочим візитом до Києва. Разом з українським лідером Володимиром Зеленським вони обговорили низку важливих питань, зокрема, розвиток  відносин між країнами.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram. 

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Про що говорили Зеленський і Дуда

Зеленський розповів, що у День Конституції України він зустрівся з особливим гостем нашої держави — президентом Польщі Анджеєм Дудою. За його словами, польський лідер з перших днів війни залишається з Україною. Він надійний союзник та справжній друг, і це той рівень взаємин, які хоче зберегти та зміцнити наша країна з Польщею.

Український президент поділився, що разом з Дудою вони говорили про подальший розвиток відносин між країнами, безпекову ситуацію в регіоні, можливі рішення на рівні Євросоюзу та координації з партнерами по НАТО. 

"Цими місяцями ми реалізовуємо доволі серйозні наші українсько-польські домовленості в оборонній співпраці. Сподіваюсь, за підсумками півріччя зможемо сказати, що ми разом зробили відчутний крок на посилення наших безпекових позицій", — наголосив Зеленський.

Він особисто подякував Дуді та народу Польщі за підтримку, за значну оборонну допомогу та спільні рішення задля спільної свободи.

Нагадаємо, під час візиту Дуди до Києва Зеленський нагородив його орденом Свободи. Це нагорода за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-польського міжнародного співробітництва. 

Крім того, президенти вшанували памʼять загиблих воїнів. Вони поклали квіти до меморіалу "Стіни памʼяті" у Києві.

Володимир Зеленський Польща Київ переговори Анджей Дуда
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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