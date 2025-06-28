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Зеленский назвал темы, о которых поговорил с Дудой

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 16:19
Анджей Дуда в Киеве — Зеленский назвал темы, которые обсудили
Анджей Дуда и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thomas Peter
Ключові моменти О чем говорили Зеленский и Дуда

Президент Польши Анджей Дуда 28 июня прибыл с рабочим визитом в Киев. Вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским они обсудили ряд важных вопросов, в частности, развитие отношений между странами.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.

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О чем говорили Зеленский и Дуда

Зеленский рассказал, что в День Конституции Украины он встретился с особым гостем нашего государства - президентом Польши Анджеем Дудой. По его словам, польский лидер с первых дней войны остается с Украиной. Он надежный союзник и настоящий друг, и это тот уровень взаимоотношений, которые хочет сохранить и укрепить наша страна с Польшей.

Украинский президент поделился, что вместе с Дудой они говорили о дальнейшем развитии отношений между странами, ситуации с безопасностью в регионе, возможных решениях на уровне Евросоюза и координации с партнерами по НАТО.

"В эти месяцы мы реализуем довольно серьезные наши украинско-польские договоренности в оборонном сотрудничестве. Надеюсь, по итогам полугодия сможем сказать, что мы вместе сделали ощутимый шаг на усиление наших позиций в сфере безопасности", — подчеркнул Зеленский.

Он лично поблагодарил Дуду и народ Польши за поддержку, за значительную оборонную помощь и совместные решения для общей свободы.

Напомним, во время визита Дуды в Киев Зеленский наградил его орденом Свободы. Это награда за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-польского международного сотрудничества.

Кроме того, президенты почтили память погибших воинов. Они возложили цветы к мемориалу "Стены памяти" в Киеве.

Владимир Зеленский Польша Киев переговоры Анджей Дуда
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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