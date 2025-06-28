Анджей Дуда в Киеве — Зеленский назвал темы, которые обсудили

Зеленский назвал темы, о которых поговорил с Дудой
Президент Польши Анджей Дуда 28 июня прибыл с рабочим визитом в Киев. Вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским они обсудили ряд важных вопросов, в частности, развитие отношений между странами.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.
О чем говорили Зеленский и Дуда
Зеленский рассказал, что в День Конституции Украины он встретился с особым гостем нашего государства - президентом Польши Анджеем Дудой. По его словам, польский лидер с первых дней войны остается с Украиной. Он надежный союзник и настоящий друг, и это тот уровень взаимоотношений, которые хочет сохранить и укрепить наша страна с Польшей.
Украинский президент поделился, что вместе с Дудой они говорили о дальнейшем развитии отношений между странами, ситуации с безопасностью в регионе, возможных решениях на уровне Евросоюза и координации с партнерами по НАТО.
"В эти месяцы мы реализуем довольно серьезные наши украинско-польские договоренности в оборонном сотрудничестве. Надеюсь, по итогам полугодия сможем сказать, что мы вместе сделали ощутимый шаг на усиление наших позиций в сфере безопасности", — подчеркнул Зеленский.
Он лично поблагодарил Дуду и народ Польши за поддержку, за значительную оборонную помощь и совместные решения для общей свободы.
Напомним, во время визита Дуды в Киев Зеленский наградил его орденом Свободы. Это награда за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-польского международного сотрудничества.
Кроме того, президенты почтили память погибших воинов. Они возложили цветы к мемориалу "Стены памяти" в Киеве.
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