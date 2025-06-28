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Подружжя Зеленських з Дудою вшанували памʼять загиблих воїнів

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 14:52
Візит Анджея Дуди до Києва 28 червня — разом із подружжям Зеленських польський лідер вшанував памʼять українських захисників
Президент Володимир Зеленський разом із першою леді України Оленою Зеленською та Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Фото: ОП
Ключові моменти Вшанування пам'яті

У суботу, 28 червня, в День Конституції Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та польським лідером Анджеєм Дудою вшанували памʼять українських захисників і захисниць, які загинули внаслідок російської агресії. Вони поклали квіти до меморіалу "Стіни памʼяті" у Києві.

Відео глава держави опублікував у Facebook.

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Вшанування пам'яті

Церемонія відбулася на Михайлівській площі в Києві, де учасники поклали квіти до "Стіни памʼяті" полеглих героїв.

"Памʼятаємо про їхні подвиги. Вічна вдячність і шана полеглим героям", — зазначив глава держави.

Зеленський та Зеленська з Дудою біля Стіни пам'ять
Політики вшановують пам'ять загиблих воїнів. Фото: ОП

Зазначимо, що 28 червня Анджей Дуда перебуває з прощальним візитом в Україні. Участь у церемонії стала символом солідарності Польщі з українським народом у його боротьбі за свободу та незалежність. Президент України Володимир Зеленський нагородив лідера Польщі орденом Свободи.

Володимир Зеленський Київ Олена Зеленська Анджей Дуда військові загиблі
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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