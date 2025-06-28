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Главная Новости дня Супруги Зеленские с Дудой почтили память погибших воинов

Супруги Зеленские с Дудой почтили память погибших воинов

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 14:52
Визит Анджея Дуды в Киев 28 июня — вместе с супругами Зеленских польский лидер почтил память украинских защитников
Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской и Президентом Польши Анджеем Дудой. Фото: ОП
Ключові моменти Чествование памяти

В субботу, 28 июня, в День Конституции Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской и польским лидером Анджеем Дудой почтили память украинских защитников и защитниц, погибших в результате российской агрессии. Они возложили цветы к мемориалу "Стены памяти" в Киеве.

Видео глава государства опубликовал в Facebook.

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Чествование памяти

Церемония состоялась на Михайловской площади в Киеве, где участники возложили цветы к "Стене памяти" павших героев.

"Помним об их подвигах. Вечная благодарность и уважение павшим героям", — отметил глава государства.

Зеленський та Зеленська з Дудою біля Стіни пам'ять
Политики почтили память погибших воинов. Фото: ОП

Отметим, что 28 июня Анджей Дуда находится с прощальным визитом в Украине. Участие в церемонии стало символом солидарности Польши с украинским народом в его борьбе за свободу и независимость. Президент Украины Владимир Зеленский наградил лидера Польши орденом Свободы.

Владимир Зеленский Киев Елена Зеленская Анджей Дуда военные погибшие
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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