Визит Анджея Дуды в Киев 28 июня — вместе с супругами Зеленских польский лидер почтил память украинских защитников

Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской и Президентом Польши Анджеем Дудой. Фото: ОП

В субботу, 28 июня, в День Конституции Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской и польским лидером Анджеем Дудой почтили память украинских защитников и защитниц, погибших в результате российской агрессии. Они возложили цветы к мемориалу "Стены памяти" в Киеве.

Видео глава государства опубликовал в Facebook.

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Чествование памяти

Церемония состоялась на Михайловской площади в Киеве, где участники возложили цветы к "Стене памяти" павших героев.

"Помним об их подвигах. Вечная благодарность и уважение павшим героям", — отметил глава государства.

Политики почтили память погибших воинов. Фото: ОП

Отметим, что 28 июня Анджей Дуда находится с прощальным визитом в Украине. Участие в церемонии стало символом солидарности Польши с украинским народом в его борьбе за свободу и независимость. Президент Украины Владимир Зеленский наградил лидера Польши орденом Свободы.