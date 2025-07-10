Дуда заявил, что украинцы неблагодарны и почти присвоили себе аэропорт в Жешуве

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: Reuters

В последнем интервью журналистам на посту президента Польши Анджей Дуда вылил кучу негатива на Украину и ее союзников. Обвинил украинцев в неблагодарности несмотря на то, что именно украинцы защищают Польшу от имперских посягательств РФ и рекордно поднимают ВВП этой страны, пока поляки на заработках в Германии и Великобритании. Кроме того, Дуда не вспоминает, что благодаря миллионам украинцев Польша имеет аргумент против принятия мигрантов из ЕС.

Про обиды Дуды на украинцев информирует Polsat News.

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Покидающий пост глава Польши подчеркнул, что Украина и союзники, по его мнению, относятся к польской инфраструктуре, в частности аэропорту Жешув и автомагистралям, как к своей собственности.

"Например, я считаю, что как украинцы, так и наши союзники просто считают, что аэропорт в Жешуве и наши автомагистрали принадлежат им, будто это их. Но это не их. Это наше. Поэтому, если кому-то что-то не нравится, то закрываем и до свидания", — заявил Дуда.

Дуду выбесило, что Польшу не пригласили в международные органы, которые решали вопрос поставки помощи Украине через ее территорию.

Он назвал это скандалом и признался, что из-за этого он заблокировал итоги саммита НАТО в Вильнюсе. Дуда считает, что эту проблему необходимо обсуждать с союзниками, в частности Германией и США.

"Можно закрыть аэропорт в Жешуве на ремонт, а вы доставляйте в Украину морем, воздухом, не знаю, сбрасывайте на парашютах. Придумывайте. Придумывайте, если считаете, что мы вам не нужны", — предложил свой "гениальный план" Дуда.

Ранее сообщалось, что в конце июня Анджей Дуда был с рабочим визитом в Киеве. Вместе с Владимиром Зеленским они обсудили ряд важных вопросов.

Так мы информировали, что Владимир Зеленский наградил Анджея Дуду. Речь идет об ордене Свободы.