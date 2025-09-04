Навроцький назвав присутність армії США у Польщі сигналом для РФ — відео

Кароль Навроцький. Фото: Reuters

Президент Польщі Кароль Навроцький висловився про присутність американських військових у Польщі. Він заявив, що це є чітким сигналом світові та Росії про міцність польсько-американського партнерства.

Про це польський лідер заявив під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі у середу, 3 вересня.

Навроцький про присутність армії США у Польщі

Президент Польщі вважає, що співпраця зі США має дуже важливе та навіть історичне значення для країни.

"Ми маємо чудові відносини, а також найкраще військове озброєння у світі — американське озброєння, яке зміцнює безпеку Польщі... Звісно, безпека є найважливішою також для наших відносин. Це перший раз у 20 та 21 століттях, коли поляки щасливі, що мають іноземних солдатів у країні. Американські солдати нині є частиною нашого суспільства", — зазначив Навроцький.

За його словами, нині в Польщі дислоковані майже 10 тисяч військовослужбовців США.

"Це сигнал для всього світу і також для Російської Федерації, що ми разом", — підкреслив Навроцький.

Він також акцентував, що Польща робить значні інвестиції у власну обороноздатність і не є "нахлібником у Європі та НАТО". За словами президента, оборонні витрати вже досягли 4,7% ВВП — найвищого показника серед країн Альянсу.

"Ми, ймовірно, єдина країна НАТО, яка досягла цього рівня. І ми не зупинимося... Ми плануємо витрачати 5% ВВП на військову сферу. Це особливо важливо з огляду на присутність американських солдатів на польській землі", — резюмував Навроцький.

