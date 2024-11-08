У США думають, як відповісти на залучення військ КНДР у війни проти України

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер. Фото: Reuters

Сполучені Штати консультуються з партнерами та союзниками щодо того, як варто належним чином дати відповідь на залучення військ КНДР. Метью Міллер наразі відмовився від розголошення конкретних рішень.

Про це повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллер на брифінгу.

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"Ми консультуємося з нашими союзниками та партнерами щодо належної відповіді на розгортання північнокорейських солдатів у Курській області та їхнього потенційного залучення до бойових дій", — сказав Метью Міллер.

Також речник Держдепу США додав, що наразі не може зробити жодних офіційних коментарів з приводу конкретних рішень, і заявив, що відповідь на дії Росії буде не лише відповіддю США. Він зазначив, що зібрана "ціла коаліція, яка об’єднала півсотні країн".

"Від імені Сполучених Штатів ми продовжимо підтримувати Україну, ми надалі підтримуватимемо її на полі бою, і ми працюватимемо над збереженням альянсу, який ми створили", – сказав Міллер.

Також в США висловили занепокоєння перед Китаєм через посилення співпраці між Росією і КНДР.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що на прикордонні України на Курщині перебуває 11 тисяч солдатів КНДР, частина з яких вже вступила в бій проти ЗСУ.

Також ексміністр МЗС Дмитро Кулеба пояснив, чому наростає загроза для Південної Кореї з огляду на дії КНДР проти України.

Загостренням конфлікту з КНДР стурбований й генсек НАТО Марк Рютте, який звернувся до партнерів із закликом посилити допомогу Україні.