В США думают как ответить на привлечение войск КНДР в войны против Украины

Спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер. Фото: Reuters

Соединенные Штаты консультируются с партнерами и союзниками относительно того, как следует дать ответ на привлечение войск КНДР. Мэтью Миллер отказался от разглашения конкретных решений.

Об этом сообщил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге.

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"Мы консультируемся с нашими союзниками и партнерами по надлежащему ответу на развертывание северокорейских солдат в Курской области и их потенциальному вовлечению в боевые действия", — сказал Мэтью Миллер.

Также представитель Госдепа США добавил, что пока не может сделать никаких официальных комментариев по поводу конкретных решений и заявил, что ответ на действия России будет не только ответом США. Он отметил, что собрана "целая коалиция, объединившая полсотни стран".

"От имени Соединенных Штатов мы продолжим поддерживать Украину, мы будем в дальнейшем поддерживать ее на поле боя, и мы будем работать над сохранением альянса, который мы создали", — сказал Миллер.

Также в США выразили обеспокоенность Китаем из-за усиления сотрудничества между Россией и КНДР.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что на пограничной Украине в Курщине находится 11 тысяч солдат КНДР, часть из которых уже вступила в бой против ВСУ.

Также эксминистр МИД Дмитрий Кулеба объяснил, почему нарастает угроза для Южной Кореи, учитывая действия КНДР против Украины.

Обострением конфликта с КНДР обеспокоен и генсек НАТО Марк Рютте, обратившийся к партнерам с призывом усилить помощь Украине.