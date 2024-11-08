В США думают как ответить на привлечение войск КНДР в войны против Украины

США советуются, как реагировать на участие КНДР в войне
Соединенные Штаты консультируются с партнерами и союзниками относительно того, как следует дать ответ на привлечение войск КНДР. Мэтью Миллер отказался от разглашения конкретных решений.
Об этом сообщил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге.
Реакция США на привлечение войск КНДР
"Мы консультируемся с нашими союзниками и партнерами по надлежащему ответу на развертывание северокорейских солдат в Курской области и их потенциальному вовлечению в боевые действия", — сказал Мэтью Миллер.
Также представитель Госдепа США добавил, что пока не может сделать никаких официальных комментариев по поводу конкретных решений и заявил, что ответ на действия России будет не только ответом США. Он отметил, что собрана "целая коалиция, объединившая полсотни стран".
"От имени Соединенных Штатов мы продолжим поддерживать Украину, мы будем в дальнейшем поддерживать ее на поле боя, и мы будем работать над сохранением альянса, который мы создали", — сказал Миллер.
Также в США выразили обеспокоенность Китаем из-за усиления сотрудничества между Россией и КНДР.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что на пограничной Украине в Курщине находится 11 тысяч солдат КНДР, часть из которых уже вступила в бой против ВСУ.
Также эксминистр МИД Дмитрий Кулеба объяснил, почему нарастает угроза для Южной Кореи, учитывая действия КНДР против Украины.
Обострением конфликта с КНДР обеспокоен и генсек НАТО Марк Рютте, обратившийся к партнерам с призывом усилить помощь Украине.
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