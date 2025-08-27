США продовжили ліцензію на імпорт окремих російських діамантів

США продовжили дозвіл на імпорт частини російських діамантів
Міністерство фінансів США продовжило дію генеральної ліцензії, яка дозволяє імпорт деяких діамантів російського походження, ще на один рік. Вона буде чинна до вересня 2026 року, зберігаючи низку винятків у загальній забороні на ввезення коштовного каміння з Росії.
Про це свідчить документ OFAC Мінфіну США, опублікований у середу.
Умови продовження ліцензії
Документ Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) підтверджує, що йдеться про генеральну ліцензію 104А, яка регулює операції з імпортом певних категорій діамантів. Вона дозволяє їхнє ввезення за умови, що камені фізично не перебувають у Росії на момент постачання. Таким чином, йдеться лише про діаманти, які були вивезені з країни-агресора до встановлених термінів.
Ліцензія поширюється на діаманти вагою від 1 карата і більше, якщо вони не експортувалися або не реекспортувалися з Росії з 1 березня 2024 року. Для каменів вагою від 0,5 карата і більше встановлена дата 1 вересня 2024 року. Водночас імпорт непромислових діамантів російського походження, що перебувають у Росії, до США, як і раніше, суворо заборонений.
За даними Мінфіну США, аналогічна генеральна ліцензія вже діяла минулого року. Її термін закінчувався 1 вересня 2025 року, однак тепер дозвіл офіційно подовжили ще на рік. Це означає, що обмежений імпорт російських діамантів залишатиметься можливим щонайменше до осені 2026-го.
Нагадаємо, що 27 серпня у католицькій школі Благовіщення в американському штаті Міннесота сталася стрілянина. Унаслідок трагедії загинули щонайменше двоє людей, ще близько двадцяти осіб зазнали поранень.
Раніше ми також інформували, що Президент України Володимир Зеленський призначив нового посла у Сполучених Штатах Америки. Цю посаду обійняла Ольга Стефанішина.
Читайте Новини.LIVE!