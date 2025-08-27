Відео
США продовжили дозвіл на імпорт частини російських діамантів

США продовжили дозвіл на імпорт частини російських діамантів

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 23:39
США продовжили ліцензію на імпорт окремих російських діамантів
Діамант. Ілюстративне фото:The Independent

Міністерство фінансів США продовжило дію генеральної ліцензії, яка дозволяє імпорт деяких діамантів російського походження, ще на один рік. Вона буде чинна до вересня 2026 року, зберігаючи низку винятків у загальній забороні на ввезення коштовного каміння з Росії.

Про це свідчить документ OFAC Мінфіну США, опублікований у середу.

Реклама
Читайте також:

Умови продовження ліцензії

Документ Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) підтверджує, що йдеться про генеральну ліцензію 104А, яка регулює операції з імпортом певних категорій діамантів. Вона дозволяє їхнє ввезення за умови, що камені фізично не перебувають у Росії на момент постачання. Таким чином, йдеться лише про діаманти, які були вивезені з країни-агресора до встановлених термінів.

Ліцензія поширюється на діаманти вагою від 1 карата і більше, якщо вони не експортувалися або не реекспортувалися з Росії з 1 березня 2024 року. Для каменів вагою від 0,5 карата і більше встановлена дата 1 вересня 2024 року. Водночас імпорт непромислових діамантів російського походження, що перебувають у Росії, до США, як і раніше, суворо заборонений.

За даними Мінфіну США, аналогічна генеральна ліцензія вже діяла минулого року. Її термін закінчувався 1 вересня 2025 року, однак тепер дозвіл офіційно подовжили ще на рік. Це означає, що обмежений імпорт російських діамантів залишатиметься можливим щонайменше до осені 2026-го.

Нагадаємо, що 27 серпня у католицькій школі Благовіщення в американському штаті Міннесота сталася стрілянина. Унаслідок трагедії загинули щонайменше двоє людей, ще близько двадцяти осіб зазнали поранень.

Раніше ми також інформували, що Президент України Володимир Зеленський призначив нового посла у Сполучених Штатах Америки. Цю посаду обійняла Ольга Стефанішина.

