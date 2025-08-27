Видео
Главная Новости дня США продлили разрешение на импорт части российских бриллиантов

США продлили разрешение на импорт части российских бриллиантов

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 23:39
США продлили лицензию на импорт отдельных российских бриллиантов
Бриллиант. Иллюстративное фото:The Independent

Министерство финансов США продлило действие генеральной лицензии, которая позволяет импорт некоторых бриллиантов российского происхождения, еще на один год. Она будет действовать до сентября 2026 года, сохраняя ряд исключений в общем запрете на ввоз драгоценных камней из России.

Об этом свидетельствует документ OFAC Минфина США, опубликованный в среду.

Читайте также:

Условия продления лицензии

Документ Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) подтверждает, что речь идет о генеральной лицензии 104А, которая регулирует операции с импортом определенных категорий бриллиантов. Она позволяет их ввоз при условии, что камни физически не находятся в России на момент поставки. Таким образом, речь идет только о бриллиантах, которые были вывезены из страны-агрессора до установленных сроков.

Лицензия распространяется на бриллианты весом от 1 карата и более, если они не экспортировались или не реэкспортировались из России с 1 марта 2024 года. Для камней весом от 0,5 карата и более установлена дата 1 сентября 2024 года. В то же время импорт непромышленных бриллиантов российского происхождения, находящихся в России, в США по-прежнему строго запрещен.

По данным Минфина США, аналогичная генеральная лицензия уже действовала в прошлом году. Ее срок заканчивался 1 сентября 2025 года, однако теперь разрешение официально продлили еще на год. Это означает, что ограниченный импорт российских бриллиантов будет оставаться возможным как минимум до осени 2026-го.

Напомним, что 27 августа в католической школе Благовещения в американском штате Миннесота произошла стрельба. В результате трагедии погибли по меньшей мере два человека, еще около двадцати человек получили ранения.

Ранее мы также информировали, что президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла в Соединенных Штатах Америки. Эту должность заняла Ольга Стефанишина.

Минфин США бриллианты импорт Россия
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
