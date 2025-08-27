США продлили лицензию на импорт отдельных российских бриллиантов

США продлили разрешение на импорт части российских бриллиантов
Министерство финансов США продлило действие генеральной лицензии, которая позволяет импорт некоторых бриллиантов российского происхождения, еще на один год. Она будет действовать до сентября 2026 года, сохраняя ряд исключений в общем запрете на ввоз драгоценных камней из России.
Об этом свидетельствует документ OFAC Минфина США, опубликованный в среду.
Условия продления лицензии
Документ Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) подтверждает, что речь идет о генеральной лицензии 104А, которая регулирует операции с импортом определенных категорий бриллиантов. Она позволяет их ввоз при условии, что камни физически не находятся в России на момент поставки. Таким образом, речь идет только о бриллиантах, которые были вывезены из страны-агрессора до установленных сроков.
Лицензия распространяется на бриллианты весом от 1 карата и более, если они не экспортировались или не реэкспортировались из России с 1 марта 2024 года. Для камней весом от 0,5 карата и более установлена дата 1 сентября 2024 года. В то же время импорт непромышленных бриллиантов российского происхождения, находящихся в России, в США по-прежнему строго запрещен.
По данным Минфина США, аналогичная генеральная лицензия уже действовала в прошлом году. Ее срок заканчивался 1 сентября 2025 года, однако теперь разрешение официально продлили еще на год. Это означает, что ограниченный импорт российских бриллиантов будет оставаться возможным как минимум до осени 2026-го.
