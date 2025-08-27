Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У католицькій школі в США сталася стрілянина — загинули діти

У католицькій школі в США сталася стрілянина — загинули діти

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 20:45
Стрілянина у католицькій школі США 27 серпня - що відомо
Поліція США на місці стрілянини. Фото: Reuters

У середу, 27 серпня, у католицькій школі Благовіщення в штаті Міннесота, США, сталася стрілянина. Щонайменше двоє загинули, а близько двадцяти людей отримали поранення.

Про це повідомив телеканал ABC News.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про стрілянину у католицькій школі США

Стрілянина трапилася вранці 27 серпня за місцевим часом у Міннеаполісі. Чоловік почав стріляти з вікна церкви, що розташована на території школи.

Спочатку представники міської влади повідомили журналістам, що стрілець "затриманий" і "не становить загрози для громади". Пізніше з’ясувалося, що він загинув від вогнепального поранення.

У католицькій школі в США сталася стрілянина — загинули діти - фото 1
Діти та їхні батьки на місці стрілянини. Фото: Reuters

Начальник поліції Міннесоти Браян О'Хара повідомив, що озброєний чоловік помер на місці від вогнепального поранення, яке він завдав собі сам.

Поліція повідомляє, що внаслідок інциденту загинули двоє дітей віком 8 та 10 років. Ще 17 осіб, серед яких 14 дітей, отримали поранення, причому двоє дітей наразі у критичному стані.

У католицькій школі в США сталася стрілянина — загинули діти - фото 2
Поліція США на місці стрілянини. Фото: Reuters

Трамп відреагував на стрілянину

На стрілянину відповів президент США Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social.

У католицькій школі в США сталася стрілянина — загинули діти - фото 1
Пост Трампа. Фото: скриншот

"Мене повністю поінформували про трагічну стрілянину в Міннеаполісі, штат Міннесота. ФБР швидко відреагувало і перебуває на місці події. Білий дім продовжуватиме стежити за цією жахливою ситуацією. Будь ласка, приєднуйтесь до мене в молитві за всіх причетних", — написав він.

Очільниця Міністерства внутрішньої безпеки США Крісті Ноем повідомила, що відомство відстежує ситуацію зі стріляниною.

"Я молюся за жертв цього жахливого нападу та їхні родини", — сказала вона.

Нагадаємо, що нещодавно в Остіні, штат Техас, сталася стрілянина на паркінгу магазину Target. Внаслідок чого загинули двоє дорослих та дитина. 

Крім того, у Північній Кароліні трагічно обірвалося життя української біженки Ірини Заруцької. Їй було 23 роки.

США діти стрілянина школа загибель
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації