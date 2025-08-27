Стрілянина у католицькій школі США 27 серпня - що відомо

У католицькій школі в США сталася стрілянина — загинули діти
У середу, 27 серпня, у католицькій школі Благовіщення в штаті Міннесота, США, сталася стрілянина. Щонайменше двоє загинули, а близько двадцяти людей отримали поранення.
Про це повідомив телеканал ABC News.
Що відомо про стрілянину у католицькій школі США
Стрілянина трапилася вранці 27 серпня за місцевим часом у Міннеаполісі. Чоловік почав стріляти з вікна церкви, що розташована на території школи.
Спочатку представники міської влади повідомили журналістам, що стрілець "затриманий" і "не становить загрози для громади". Пізніше з’ясувалося, що він загинув від вогнепального поранення.
Начальник поліції Міннесоти Браян О'Хара повідомив, що озброєний чоловік помер на місці від вогнепального поранення, яке він завдав собі сам.
Поліція повідомляє, що внаслідок інциденту загинули двоє дітей віком 8 та 10 років. Ще 17 осіб, серед яких 14 дітей, отримали поранення, причому двоє дітей наразі у критичному стані.
Трамп відреагував на стрілянину
На стрілянину відповів президент США Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social.
"Мене повністю поінформували про трагічну стрілянину в Міннеаполісі, штат Міннесота. ФБР швидко відреагувало і перебуває на місці події. Білий дім продовжуватиме стежити за цією жахливою ситуацією. Будь ласка, приєднуйтесь до мене в молитві за всіх причетних", — написав він.
Очільниця Міністерства внутрішньої безпеки США Крісті Ноем повідомила, що відомство відстежує ситуацію зі стріляниною.
"Я молюся за жертв цього жахливого нападу та їхні родини", — сказала вона.
Нагадаємо, що нещодавно в Остіні, штат Техас, сталася стрілянина на паркінгу магазину Target. Внаслідок чого загинули двоє дорослих та дитина.
Крім того, у Північній Кароліні трагічно обірвалося життя української біженки Ірини Заруцької. Їй було 23 роки.
Читайте Новини.LIVE!