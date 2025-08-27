Стрілянина у католицькій школі США 27 серпня - що відомо

Поліція США на місці стрілянини. Фото: Reuters

У середу, 27 серпня, у католицькій школі Благовіщення в штаті Міннесота, США, сталася стрілянина. Щонайменше двоє загинули, а близько двадцяти людей отримали поранення.

Про це повідомив телеканал ABC News.

Що відомо про стрілянину у католицькій школі США

Стрілянина трапилася вранці 27 серпня за місцевим часом у Міннеаполісі. Чоловік почав стріляти з вікна церкви, що розташована на території школи.

Спочатку представники міської влади повідомили журналістам, що стрілець "затриманий" і "не становить загрози для громади". Пізніше з’ясувалося, що він загинув від вогнепального поранення.

Діти та їхні батьки на місці стрілянини. Фото: Reuters

Начальник поліції Міннесоти Браян О'Хара повідомив, що озброєний чоловік помер на місці від вогнепального поранення, яке він завдав собі сам.

Поліція повідомляє, що внаслідок інциденту загинули двоє дітей віком 8 та 10 років. Ще 17 осіб, серед яких 14 дітей, отримали поранення, причому двоє дітей наразі у критичному стані.

Поліція США на місці стрілянини. Фото: Reuters

Трамп відреагував на стрілянину

На стрілянину відповів президент США Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Пост Трампа. Фото: скриншот

"Мене повністю поінформували про трагічну стрілянину в Міннеаполісі, штат Міннесота. ФБР швидко відреагувало і перебуває на місці події. Білий дім продовжуватиме стежити за цією жахливою ситуацією. Будь ласка, приєднуйтесь до мене в молитві за всіх причетних", — написав він.

Очільниця Міністерства внутрішньої безпеки США Крісті Ноем повідомила, що відомство відстежує ситуацію зі стріляниною.

"Я молюся за жертв цього жахливого нападу та їхні родини", — сказала вона.

Нагадаємо, що нещодавно в Остіні, штат Техас, сталася стрілянина на паркінгу магазину Target. Внаслідок чого загинули двоє дорослих та дитина.

Крім того, у Північній Кароліні трагічно обірвалося життя української біженки Ірини Заруцької. Їй було 23 роки.